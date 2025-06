Morgen ist es endlich soweit. Apple eröffnet seine Entwicklerkonferenz pünktlich um 19:00 Uhr mit einer Keynote (wir werden ab 18:30 Uhr per Live-Ticker berichten). Dabei werden in erster Linie Softwarethemen im Mittelpunkt. Auch wenn Apple in den letzten Jahren mehrfach die Gelegenheit zur WWDC genutzt hat, neue Hardware zu präsentieren, werden wir in diesem Jahr keine neuen Produkte erleben.

Apple WWDC25: keine neue Hardware erwartet

Apple wird morgen mit iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26 und homeOS 26 neue Software für iPhone, iPad, Mac und Co. ankündigen. Laut Apple Insider Mark Gurman ist morgen nicht mit neuer Hardware zu sprechen. Gurman schreibt in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters