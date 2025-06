Am morgigen Tag eröffnet Apple die diesjährige Worldwide Developers mit einer Keynote. Dann werden wir einen ersten Ausblick auf iOS 26, macOS 26, watchOS 26 und Co erhalten. In den letzten Tagen ist bereits durchgesickert, welche Systeme mit welchen Geräten kompatibel sind. So haben wir euch unter anderem auf die Kompatibilität on watchOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 aufmerksam gemacht.

macOS 26 Tahoe: Diese Macs sollen kompatibel sein

Unsere Kollegen von Macrumors berufen sich auf einen privaten X-Account, der in der Vergangenheit bereits seine sehr guten Informationsquellen nachgewiesen hat, und sprechen davon, dass macOS 26 Tahoe die Unterstützung für mehrere ältere Intel-basierte Mac-Modelle einstellen wird, die derzeit mit macOS Sequoia kompatibel sind.

Es heißt, dass folgende Macs mit macOS 26 Tahoe kompatibel sind:

MacBook Air (M1 und neuer)

MacBook Pro (2019 und neuer)

iMac (2020 und neuer)

Mac mini (M1 und neuer)

Mac Studio (alle Modelle)

Mac Pro (2019 und neuer)

Laut dem privaten X-Account soll mit macOS 26 auch die Unterstützung für das MacBook Pro (13 Zoll, 2020, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse) wegfallen.