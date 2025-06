Anfang dieses Jahres vorgestellt, brachte Anker SOLIX seine mobile Kühlbox EverFrost 2 im März dieses Jahres auf den Markt. Zum Verkaufsstart waren allerdings nur das 40L und 58L Modell verfügbar. Dies ändert sich mit den heutigen Tag und EverFrost 2 ist ab sofort auch in der 23L Variante erhältlich.

Anker SOLIX: EverFrost 2 in 23L Variante ab sofort erhältlich

Kurz und schmerzlos möchten wir euch auf die Verfügbarkeit von Anker SOLIX EverFrost 2 in der 23L Variante aufmerksam machen. Damit ist auch das kleinste Modell von EverFrost 2 erhältlich.

Dank der von Anker SOLIX entwickelten FrostFlow-Kühltechnologie kühlt der EverFrost 2 bei voller Befüllung bis zu 30 Prozent schneller als herkömmliche Kühlboxen, sodass kein Eis mehr benötigt wird. Er eignet sich bestens für das Kaltstellen von Lebensmitteln wie eingefrorenem Fleisch und gekühlten Getränken. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Outdoor-Kühlschränken, die ausschließlich Kompressoren zur Kühlung nutzen, erzeugen die Ventilatoren im Inneren der Kühlbox mit dem eingebauten Kompressor einen Luftstrom im gesamten Gerät, der wiederum sowohl die Innenwände als auch die darin befindlichen Lebensmittel und Getränke kühlt.

EverFrost 2 mit einem Fassungsvermögen von 23 Liter verfügt über ein Fach für Lebensmittel und bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 52 Stunden. Der Kühlbereich deckt -20 Grad bis +20 Grad ab. Geladen werden kann EverFrost 2 per 100W Soalrpanel, per AC-Netzteil, über eine Kfz-Steckdose sowie über USB-C. EverFrost 2 misst in der 23L Variante 668 x 400 x 385mm.

Im Lieferumfang enthalten ist ein herausnehmbarer Akku, der einen 12W USB-A und einen 60W USB-C Ausgang bietet. So könnt ihr beispielsweise ein Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen.

Der Listenpreis von von Anker SOLIX EverFrost 2 23L beträgt 799,99 Euro. Im Rahmen des Anker Summer Sales könnt ihr das Gerät vorübergehend für nur 599,99 Euro erwerben. inkludiert ist ebenfalls ein gratis Roadtrip-Set.