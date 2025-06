Apple hat soeben auf der WWDC iOS 26 vorgestellt. Mit einem eleganten neuen Look, intelligenteren Funktionen und vielen durchdachten Verbesserungen für alltägliche Apps soll das iPhone persönlicher, hilfreicher und moderner denn je werden.

Liquid Glass

Obwohl vieles vertraut bleibt, wirkt iOS 26 sofort lebendiger. Das liegt vor allem an der neuen „Liquid Glass“ Optik mit flüssig wirkenden Glas-Effekten, die App-Icons, Widgets und Bedienelemente plastischer erscheinen lassen. Alles fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein und verleiht den Homescreen und Sperrbildschirm eine individuellere Note.

Auf dem Sperrbildschirm passt sich die Uhrzeit elegant an das Hintergrundbild an. Neue, bewegungssensitive 3D-Effekte bringen Tiefe ins Bild. Die Kamera- und Fotos-App wurden entschlackt und sind jetzt intuitiver zu bedienen. Safari zeigt Webseiten flüssiger und effizienter, ohne wichtige Schaltflächen aus dem Blick zu verlieren.

In Musik, News und Podcasts schweben die Tab-Leisten jetzt mit und passen sich dem Scrollverhalten an. Entwickler können den neuen Stil sogar über APIs auch in ihre eigenen Apps integrieren.

Apple Intelligence

Apple Intelligence ist in iOS 26 nahtlos eingebettet und verrichtet seine Arbeit weiterhin lokal auf dem Gerät. Das sorgt für mehr Datenschutz und blitzschnelle Reaktionen.

Eine neue Live-Übersetzung funktioniert direkt in Telefonaten, FaceTime oder Chats. Text und Sprache werden dabei in Echtzeit übersetzt. Aufbauend auf Apple Intelligence erstreckt sich die visuelle Intelligenz jetzt auch auf den iPhone-Bildschirm des Benutzers, sodass dieser alles, was er in den Apps sieht, suchen und bearbeiten kann.

Kurzbefehle sind jetzt leistungsfähiger und intelligenter denn je. So können Benutzer nun auch mit Apple Intelligence Kurzbefehle erstellen und so beispielsweise Funktionen wie Schreibwerkzeuge und Image Playground einbinden. Praktisch ist auch, dass iOS automatisch Versandmails erkennt und die Bestellverfolgungen zentral anzeigen kann. Dabei ist es egal, bei welchem Anbieter gekauft wurde.

Entwickler profitieren vom neuen Foundation Models Framework und können die Apple Intelligence Funktionen in ihre Apps integrieren.

Telefon- und Nachrichten-App

Die Telefon-App vereint nun Favoriten, Anrufliste und Mailbox in einer Übersicht. Dank Call Screening sieht man auf einen Blick, wer anruft, inklusive kurzer Info, bevor man abhebt. Und falls man in einer Warteschleife hängt, springt Hold Assist ein und meldet sich, sobald jemand dran ist.

In der Nachrichten-App lassen sich unbekannte Absender einfach ausblenden. Gruppenchats bieten jetzt Umfragen, inklusive automatischer Vorschläge dank Apple Intelligence. Passende Chat-Hintergründe können direkt mit Image Playground erstellt werden.

CarPlay

Auch CarPlay wird mit iOS 26 smarter. Anrufe werden dezent angezeigt, ohne wichtige Navigationsinfos zu verdecken. Nachrichten lassen sich jetzt anpinnen oder per Tapback beantworten. Neue Widgets und Live-Aktivitäten halten Fahrende auf dem Laufenden, ohne abzulenken.

Mit CarPlay Ultra wird die Integration noch tiefer. So zeigen mehrere Displays im Auto synchronisierte Inhalte im bekannten Apple-Stil.

Apple Music, Karten und Wallet

Liedtexte lassen sich in Apple Music jetzt übersetzen und mit richtiger Aussprache anzeigen. Der neue AutoMix sorgt für nahtlose Übergänge zwischen Songs wie bei einem DJ.

In Apples Karten-App merkt sich das iPhone, wo man bereits war. Alltägliche Strecken erkennt das System automatisch und gibt passende Verkehrshinweise oder Alternativrouten.

Die Wallet wird vielseitiger. Bei Einkäufen können direkt Ratenzahlung oder Prämien genutzt werden. Zudem zeigen neue Bordkarten nun Live-Infos zum Flug und verbinden sich mit Karten, Wo ist? und Co.

Mehr für Spielefans, AirPods-Nutzer und Familien

Mit Apple Games gibt es jetzt eine zentrale Anlaufstelle für alles rund ums Spielen. Lieblingsspiele, Neuerscheinungen und Apple Arcade sind hier gebündelt.

Auch die AirPods bekommen neue Funktionen: bessere Audioqualität für Aufnahmen und Anrufe sowie eine praktische Kamerasteuerung direkt über den AirPods-Stiel.

Eltern können Kinderkonten einfacher verwalten. Neue Funktionen helfen dabei, sensible Inhalte zu filtern, App-Anfragen zu steuern und Kontakte zu überwachen. FaceTime und geteilte Alben blenden sensible Inhalte automatisch aus.

Safari bietet besseren Schutz vor Tracking durch erweiterte Fingerprinting-Abwehr. Zudem sollen Bedienhilfen wie der neue Lesemodus oder Braille Access das iPhone zugänglicher machen.

Verfügbarkeit

Alle diese Funktionen und mehr können ab heute über das Apple Developer Program unter developer.apple.com getestet werden. Eine öffentliche Beta-Version wird nächsten Monat über das Apple Beta Software Program unter beta.apple.com verfügbar sein.

Die neuen Softwarefunktionen werden für alle Nutzer im Herbst dieses Jahres als kostenloses Software-Update für das iPhone 11 und spätere Modelle verfügbar sein. Die Apple Intelligence Funktionen erfordern unterstützte Geräte, darunter alle iPhone 16 Modelle, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro) sowie iPad- und Mac-Modelle mit M1 und neuer.