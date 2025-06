Mit iPadOS 26 erhält das iPad sein bislang umfangreichstes Update. Die neue Version bringt ein überarbeitetes Design, ein intuitives Fenstersystem, erweiterte Funktionen durch Apple Intelligence sowie deutlich bessere Werkzeuge für Dateien, Audio, Video und kreative Workflows.

„Liquid Glass“

Das neue Design macht iPadOS nicht nur schicker, sondern auch funktionaler. Im Zentrum steht das „Liquid Glass“ Design. Hierbei handelt es sich um einen halbtransparenten Effekt, der auf Lichtverhältnisse und Berührungen reagiert und so dem Sperrbildschirm sowie dem Kontrollzentrum mehr Tiefe und Dynamik verleiht.

Der Home Screen lässt sich nun individueller gestalten. Farbige App-Icons, neue Licht- und Dunkelmodi und animierte Elemente bringen mehr Leben auf den Bildschirm. Auch Apps wie Safari, Mail oder Apple Music profitieren von einer überarbeiteten Navigation und wirken dadurch aufgeräumter und moderner.

Neue Fensterverwaltung

Das neue Fenstersystem erlaubt es, Apps frei zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern. Fenster lassen sich per Fingertipp minimieren, schließen oder als Kachel anordnen. Wer Fensterpositionen speichert, findet sie beim nächsten Öffnen genauso wieder vor.

Exposé zeigt alle geöffneten Fenster übersichtlich auf dem Display. Wer mit einem externen Bildschirm oder Stage Manager arbeitet, kann Fenstergruppen effizient organisieren. Die neue Menüleiste erleichtert den Zugriff auf Funktionen innerhalb einer App. Sie erscheint automatisch, wenn man vom oberen Bildschirmrand nach unten streicht oder den Cursor an den oberen Rand bewegt.

Apple Intelligence

Die neuen Live-Übersetzungen funktionieren in FaceTime, Telefonaten und Nachrichten. Gruppenchats oder Einzelgespräche werden automatisch in die bevorzugte Sprache übersetzt, entweder als Text oder auch mit gesprochener Wiedergabe.

Mit Genmoji lassen sich Emojis ganz individuell gestalten. Merkmale wie Frisuren, Accessoires oder Gesichtsausdrücke sind flexibel anpassbar. Mit Image Playground lassen sich jetzt Bilder im Stil eines Ölgemäldes oder einer Kinderzeichnung erzeugen. Grundlage dafür sind einfache Textbeschreibungen.

Die Kurzbefehle-App kann nun Apple Intelligence nutzen, unter anderem für die Zusammenfassung von Texten, die Erzeugung von Bildern und mehr. Wer beispielsweise eine Vorlesung mitgeschrieben hat, kann seine Notizen automatisch mit der Audioaufnahme abgleichen lassen.

Dateien effizienter verwalten

Die Dateien-App wurde rundum verbessert. In der neuen Listenansicht zeigen sich Dokumentdetails in flexiblen Spalten. Ordner lassen sich jetzt farbig kennzeichnen, mit Symbolen oder Emojis versehen und direkt ins Dock ziehen. Dateien können außerdem in der jeweils bevorzugten App geöffnet werden.

Vorschau-App

Erstmals gibt es die Vorschau-App auf dem iPad. Damit lassen sich PDFs und Bilder anzeigen, kommentieren oder mit dem Apple Pencil bearbeiten. Auch leere Seiten können angelegt, handschriftlich ausgefüllt oder Formulare per AutoFill vervollständigt werden.

Kreative Workflows für Audio und Video

Mit iPadOS 26 kann das iPad anspruchsvolle Prozesse im Hintergrund ausführen. Diese Vorgänge werden als laufende Aktivitäten auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Nutzer jederzeit den Überblick behalten.

Die Audioverwaltung wurde überarbeitet. Nutzer können nun für jede App oder sogar für einzelne Webseiten ein bestimmtes Mikrofon auswählen. Dabei werden dank Voice Isolation Hintergrundgerüche unterdrückt.

Neue Apps und Kommunikationsfeatures

Mit Journal hält Apples digitales Tagebuch Einzug auf dem iPad. Hier lassen sich Gedanken, Fotos, Orte, Audioaufnahmen oder Gefühlslagen festhalten. Nutzer können verschiedene Journale anlegen und ihre Einträge über eine Kartenansicht verwalten.

Spieler bekommen mit der Apple Games App ein neues Zuhause für Games. Die Game Overlay-Funktion zeigt Updates, ermöglicht Einladungen oder Einstellungen direkt im Spiel.

Die Nachrichten-App wird ebenfalls erweitert. Nutzer können Chats mit eigenen Hintergründen personalisieren, Umfragen starten und von einer überarbeiteten Detailansicht profitieren.

Die Telefon-App ist jetzt auch auf dem iPad verfügbar. Sie bietet Funktionen wie Halten von Anrufen und die Möglichkeit, eingehende Gespräche vorher zu prüfen.

Weitere Neuerungen im Überblick

Ein neuer Federkiel in der Werkzeugleiste erlaubt klassische Kalligrafie mit dem Apple Pencil

Der Taschenrechner zeigt erstmals 3D-Grafen in Math Notes

Notizen lassen sich als Markdown-Dateien importieren oder exportieren

Neue Bedienungshilfen wie Accessibility Reader oder eine verbesserte Braille-Unterstützung helfen Nutzern mit Einschränkungen

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Entwickler können iPadOS 26 ab sofort testen, die öffentliche Beta folgt im Juli. iPadOS 26 wird im Herbst für alle Nutzer als kostenloses Software-Update für das iPad Pro (M4), das iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation und später), iPad Pro 11 Zoll (1. Generation und später), iPad Air (M2 und später), iPad Air (3. Generation und später), iPad (A16), iPad (8. Generation und später), iPad mini (A17 Pro) und iPad mini (5. Generation und später) verfügbar sein.