Apple hat auf der WWDC 2025 erstmals einen Ausblick auf watchOS 26 gegeben. Das neue Betriebssystem verleiht der Apple Watch ein frisches Design, mehr Intelligenz und praktische Verbesserungen, die den Alltag erleichtern sollen.

Liquid Glass

Die auffälligste Neuerung ist das „Liquid Glass“ Design. Der neue Designstil wertet die Benutzeroberfläche mit Transparenz-Effekten, Lichtreflexionen und eine Tiefenwirkung auf. Menüs, Steuerelemente und Apps wirken dadurch plastischer und klarer strukturiert.

Auch der Smart Stapel, das Kontrollzentrum und die App-Navigation wurden überarbeitet und in das neue visuelle Konzept eingebunden. Selbst das Fotos-Zifferblatt wurde angepasst und bietet mehr Raum für die eigenen Lieblingsbilder.

Workout Buddy

Eine der interessantesten Neuerungen ist Workout Buddy. Mithilfe von Apple Intelligence werden individuelle Trainingsdaten ausgewertet, um Nutzer direkt beim Sport mit motivierenden Sprachansagen zu unterstützen. Die Rückmeldungen reichen von einfachen Erinnerungen bis hin zu konkreten Fortschrittsberichten, etwa: „Heute fehlen dir nur noch 18 Minuten zum Ziel“ oder „Du hast gerade die 300-Kilometer-Marke überschritten“.

Workout Buddy analysiert Herzfrequenz, Tempo, Distanzen und frühere Leistungen. Die Sprachausgabe nutzt Stimmen von Fitness+ Coaches, klingt natürlich und ist dynamisch an das Training angepasst. Voraussetzung ist ein iPhone mit Apple Intelligence in der Nähe. Zum Start ist das Feature für die wichtigsten Trainingsarten verfügbar: Laufen, Gehen, Radfahren, HIIT und Krafttraining.

Training App mit mehr Komfort und Musik

Die Training App gehört zu den meistgenutzten Anwendungen der Apple Watch. In watchOS 26 wurde sie grundlegend modernisiert. Vier neue Buttons in den Ecken erlauben schnellen Zugriff auf benutzerdefinierte Einstellungen wie Trainingsansichten, Intervallfunktionen oder Pacer. Wer beim Training Musik oder Podcasts hören möchte, kann diese direkt in der App nutzen. Apple Music empfiehlt dabei passende Playlists je nach Trainingsart und Hörverlauf.

Smart Stapel mit besseren Vorschlägen

Der Smart Stapel liefert jetzt noch relevantere Hinweise im richtigen Moment. Die neuen Smart Stapel Hinweise basieren auf Standort, Tageszeit, Gewohnheiten und anderen Kontextdaten. So kann etwa ein Pilates-Termin am gewohnten Trainingsort automatisch vorgeschlagen werden oder die Backtrack-Funktion aktiviert werden, wenn man sich ohne Verbindung in unbekanntem Terrain bewegt. Die Hinweise sind unaufdringlich im neuen Design eingebettet.

Intelligentere Nachrichten und automatische Übersetzung

Mit watchOS 26 erhält die Nachrichten-App eine Live-Übersetzung. Hierbei werden eingehende Nachrichten in Echtzeit in die bevorzugte Sprache übersetzt, Antworten ebenso. Dabei greift die Uhr auf Apple Intelligence zurück, das auf einem kompatiblen iPhone läuft. Zudem werden auf Englisch intelligente Antwortvorschläge angeboten, die aus dem Kontext des Chats abgeleitet werden.

Neue Geste erleichtert die Bedienung

Ein cleveres Detail ist die neue Handgelenk-Geste. Wer beide Hände nicht freihat, kann eine Mitteilung oder einen Timer einfach mit einer Drehung des Handgelenks beenden. Die Bewegungserkennung basiert auf maschinellem Lernen und nutzt die Sensoren der Uhr. Damit lässt sich die Apple Watch im Alltag einfacher bedienen, etwa beim Kochen oder beim Spaziergang mit dem Hund. Zudem passt sich jetzt die Lautstärke für Siri, Alarme und Anrufe automatisch an die Umgebung an.

Nützliche Apps und Funktionen

Mit der neuen Notizen-App können Einträge direkt am Handgelenk erstellt, sortiert und bearbeitet werden. Auch Checklisten lassen sich abhaken. Die Telefon-App erkennt jetzt, wenn man in der Warteschleife hängt, und informiert, sobald jemand ans Telefon geht. Unbekannte Anrufer können automatisch gefiltert werden.

Für Anwender, die gehörlos oder hörgeschädigt sind, kommen „Live Mithören“ Steuerelemente mit einer Reihe neuer Funktionen auf die Apple Watch. Die Apple Watch dient hierbei als Fernbedienung, um „Live Mithören“ Sessions auf einem gekoppelten iPhone zu starten, zu beenden oder zu einer Session zurückzuspringen, um etwas zu erfassen, das möglicherweise überhört worden ist.

Das Fotos-Zifferblatt zeigt jetzt wechselnde, automatisch empfohlene Bilder aus der Mediathek und die neue Galerie in der Watch-App auf dem iPhone macht es einfacher, passende Zifferblätter zu finden.

Verfügbarkeit

watchOS 26 ist ab sofort über das Apple Developer Program verfügbar. Die öffentliche Betaversion startet im Juli. Im Herbst erscheint das Update für alle Modelle ab der Apple Watch Series 6. Die neuen Funktionen rund um Apple Intelligence benötigen ein kompatibles iPhone ab Modell 15 Pro oder neuer.