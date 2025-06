Am heutigen Montag (09. Juni 2025) ist es endlich soweit. Apple lädt zur ersten Keynote des Jahres. Sowohl Entwickler als auch Anwender blicken in Richtung Cupertino, um zu erfahren, welche Neuerungen das Unternehmen anzukündigen hat. Wir informieren euch über alles Wissenswerte rund um die WWDC 2025 Keynote im Live-Ticker / Live-Ticker. Um 19:00 Uhr beginnt die Keynote, unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr.

Apple WWDC 2025 Keynote im Live Ticker [iOS 26, macOS 26 und Co.]

Im Laufe dieses Jahres hat Apple bereits neue Hardware angekündigt und auf den Markt gebracht. So haben wir unter anderem das MacBook Air mit M4-Chip, das iPad Air mit M3-Chip, das iPhone 16e und einen neuen Mac Studio zu Gesicht bekommen. Am heutigen Abend stehen definitiv Software-Themen im Fokus. Wir können zwar nicht ausschließen, dass der Hersteller auch neue Produkte ankündigt, allerdings wird das Hauptaugenmerk auf der Software liegen.

Apple nutzt seine Worldwide Developers Conference traditionell, um einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS und Co. zu geben. Konkret wird der Hersteller über iOS 26, iPadOS 26 macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 (homeOS 26) sprechen. In den letzten Wochen gab es bereits zarte Hinweise, in welche Richtung es geht. Neben neuen Features, wird Apple auch das Design überarbeiten. Es heißt, dass sich iOS 26 und Co. verstärkt an visionOS anlehnen. Aber auch zahlreiche neuen Funktionen sind zu erwarten.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.