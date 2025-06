Apples AirTag ist seit seinem Debüt im April 2021 ein zuverlässiger Begleiter, wenn es um das Finden unserer Schlüssel, Taschen und Portemonnaies geht. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple an einer zweiten Generation des praktischen Objekt-Trackers arbeitet. Jetzt berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“‑Newsletter, dass die zweite AirTag‑Generation „fast startklar“ ist. Der Launch dürfte also wie erwartet um Mitte 2025 erfolgen.

Erweiterung der Reichweite

Eine der wichtigsten Neuerungen ist laut den aktuellen Gerüchten ein modernerer Ultra-Wideband-Chip. Dieser soll die Ortung auf das Dreifache ausweiten. Statt bisher 10 bis 30 Meter könnten künftig Distanzen von bis zu 90 Meter erreicht werden.

Vision‑Pro‑Integration

Nutzer von Apples AR‑Brille Vision Pro können sich laut Gurman auf ein neues Feature freuen. Statt die iPhone‑Präzisionssuche zu nutzen, können die neuen AirTags auch mit der AR-Brille in der Mixed‑Reality‑Ansicht geortet werden.

Sicherer Lautsprecher

Apple reagiert auf Kritik und verspricht lautere, besser geschützte Lautsprecher. So soll manipulatives Lautlosmachen schwieriger werden, was ein sinnvoller Schritt ist, um Stalking zu erschweren.

Bekannte Optik, bewährter Akku

Optisch bleibt alles beim gewohnten runden Design, inklusive der austauschbaren CR2032‑Knopfzellen-Batterie mit rund einjähriger Laufzeit. Das kabellose Laden bleibt damit außen vor. Apple setzt weiter auf unkomplizierte, bewährte Technik, was durchaus praktisch sein kann, wie ein Erfahrungsbericht zuletzt wieder gezeigt hat.

Release‑Zeitpunkt

Auch wenn die AirTags im Zeitplan liegen, ist doch eine Vorstellung auf der WWDC25-Keynote laut Gurman unwahrscheinlich. Vielmehr erwartet er eine zeitnahe, aber unspektakuläre Ankündigung per Pressemitteilung.