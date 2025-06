Die Gerüchte rund um das iPhone 17 Air verdichten sich. Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird das neue Modell einige ambitionierte Designänderungen mit sich bringen. MacRumors hat nun die aktuelle Gerüchtelage zusammengefasst und zeigt, was für ein brandneues iPhone-Modell wir im September erwarten können.

Design

Das iPhone 17 Air soll das bisher dünnste Smartphone werden. Mit einer Dicke von nur 5,5 mm an der dünnsten Stelle würde es sogar das Galaxy S25 Edge in puncto Schlankheit vom Thron stoßen. Das Gehäuse verbreitert sich auf etwa 9,5 mm, wenn man die horizontale Kameraleiste einbezieht. In weiteren Leaks heißt es, dass das Gerät etwa 145 g wiegt, was vergleichbar mit dem iPhone SE 2 und 13 mini ist.

Akku

Der neue Formfaktor verleiht dem Gerät zwar ein schlankes Profil, verringert aber auch den Innenraum, was zu einem kleineren Akku mit etwa 2.800 mAh führt. Apple gleicht dies Berichten zufolge durch eine neue Akkutechnologie aus, die etwa 15 Prozent mehr Energie auf gleicher Fläche speichern kann. Zudem plant das Unternehmen angeblich, das MagSafe Battery Pack als Zubehör zurückzubringen.

Display

Das iPhone 17 Air soll über ein 6,6 Zoll OLED-Display mit Face ID verfügen. Leaks deuten zudem auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz hin. Allerdings sind sich hier nicht alle Quellen einig. So fehlt möglicherweise die ProMotion-Funktion, was bedeuten würde, dass das Display keine variable Bildrate beherrscht und damit auch der Always-On-Modus wegfallen würde.

Leistung

Das Gerät wird von einem A19-Chip angetrieben, der eine Stufe unter dem A19 Pro Chip der kommenden Pro-Modelle liegt. Der Arbeitsspeicher ist mit großzügigen 12 GB ausgestattet, sodass Apple Intelligence auch in seiner nächsten Ausbaustufe flüssig funktionieren wird. Das iPhone 17 Air soll Apples in-house entwickelten C1- und WiFi-Chip erhalten.

Kamera, Audio und Anschlüsse

Entsprechend seiner minimalistischen Ausrichtung verzichtet das iPhone 17 Air auf Mehrfachobjektivsysteme und setzt stattdessen auf eine einzelne 48-MP-Rückkamera, die zentral in der Kameraleiste platziert ist. Selfies werden mit einer 24-MP-Frontkamera aufgewertet. Der Audiobereich wurde vereinfacht. So gibt es nur einen Lautsprecher am Ohrhörer.

Es gilt mittlerweile als relativ sicher, dass MagSafe unterstützt wird, auch wenn es hier zunächst Zweifel aufgrund des Platzmangels gab. Alternativ kann das iPhone 17 Air weiterhin über den USB-C-Anschluss geladen werden. Apples Action- und Kamerasteuerungstasten sind ebenfalls mit an Bord. Apple verzichtet beim iPhone 17 Air weltweit auf den physischen SIM-Karten-Slot. Stattdessen verwendet das Gerät ausschließlich eSIM.