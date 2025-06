Im vergangenen Jahr tauchte erstmals das Gerücht auf, dass Apple an einer neuen Gaming-App arbeitet und diese zur WWDC25 ankündigen könnte. In den letzten Tagen intensivierten sich die Gerüchte und nun gibt es das nächste Indiz dafür, dass heute das Thema „Gaming“ auf der Apple Agenda steht. Wenige Stunden vor dem Start der diesjährigen Apple Entwicklerkonferenz geht nun eine neue Apple Games“-Webdomain online.

Neue „Apple Games“-Webdomain geht kurz vor der WWDC25 online

Gerüchten zufolge wird Apple heute iOS 26 und begleitend eine neue Apples Games-App ankündigen. Diese soll Spiele aus dem App Store und Apple Arcade hervorheben, soziale Funktionen bieten, Freundeslisten unterstützen und mehr.

Kurz vor der WWDC ebnet Apple offenbar den Weg für das Thema Gaming. Eine neue Domain namens games.apple.com ist soeben online gegangen, wie verschiedene Nutzer auf X festgestellt haben. Diese zeigt eine weiße Webseite und keine Fehlermeldung mehr, wie es vor Kurzem noch der Fall war. Die Bezeichnung Webdomain dies ein deutlich Hinweis dafür, dass Apple hinter den Kulissen etwas vorbereitet und im Laufe des abends zugehörige Inhalte online stellt.

Fraglich ist nur, was Apple mit dieser Webpräsenz plant. Handelt es sich lediglich um eine Marketingseite? Oder nutzt Apple die Games-Webseite für eine Webseitenversionen von Spielen in ihrem Katalog. Dies würde es Nutzern ermöglichen, gemeinsam nutzbare Links zu erstellen, die auf bestimmte Apple Games-Inhalte verweisen und im Webbrowser und nicht nur in der nativen App angezeigt werden können. Kürzlich hatte Apple mit RAC7 die Spiele-Entwickler von Sneaky Sasquatch übernommen.

Die Apple Keynote startet um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr.