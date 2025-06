Freenet hat ein unschlagbares Angebot geschnürt und bietet euch TV-Streaming + 4K Stick zum Bestpreis an. Konkret könnt ihr euch waipu.tv Perfect Plus + 4K-Stick für nur 5 Euro pro Monat sichern.

waipu.tv Perfect Plus + 4K-Stick für nur 5€ pro Monat

Sucht ihr noch nach dem passenden TV-Streaming-Anbieter? Dann können wir euch nur das aktuelle waipu.tv Angebot ans Herz legen. Freenet bietet euch die Kombination aus waipu.tv Perfect Plus und 4K-Stick für nur 5 Euro pro Monat an. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass einmalig eine Zuzahlung von 1 Euro fällig wird. 60 Euro kostet normalerweise der Stick allein – damit ist waipu.tv Perfect Plus quasi 12 Monate gratis. Ihr zahlt über die Laufzeit von 12 Monaten nur 61 Euro statt regulär 195 Euro.

Das steckt im Angebot

waipu.tv 4K Stick inklusive

300+ TV-Sender, davon über 290 in HD

70+ Pay-TV-Sender inklusive

40.000+ Filme, Serien & Shows auf Abruf

150 Stunden Aufnahmespeicher

4 parallele Streams möglich

Streams pausieren, spulen & neustarten

12 Monate Laufzeit, danach monatlich kündbar (9,99 Euro ab 13. Monat)

Gesamtpreis: nur 61 Euro für 12 Monate

Die Aktion ist Zeltich befristet. Von daher heißt es: „schnell sein, lohnt sich“. Bei einem Gesamtpreis von nur 61 Euro für 12 Monate ist das Risiko mehr als überschaubar und wirklich falsch machen kann man bei dem Angebot auch nicht. Im Gegenzug habt ihr 12 Monate Zugriff auf waipu.tv. Perfect Plus und erhaltet einen 4K-Stick. Sollte euch das Angebot aus welchen Gründen auch immer nicht überzeugen können, kündigt ihr nach Ablauf der 12 Monate, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

>>> Hier geht es direkt zur waipu.tv Aktion <<<