tvOS 26 ist da, zumindest für Entwickler. Apple soeben ein großes Update für Apple TV angekündigt, welches im Herbst für alle Nutzer erschein. tvOS 26 verbessert das Apple TV-Design mit Liquid Glass und bietet Updates für für viele Elemente des Systems.

tvOS 26

Apple hat im Rahmen der WWDC25-Keynote tvOS 26 angekündigt. Das Update soll laut Apple dafür sorgen, dass Apple TV noch intensiver, unterhaltsamer und komfortabler wird. Mit einem atemberaubenden neuen Design mit Liquid Glass ist tvOS 26 so konzipiert, dass der Fokus auf dem laufenden Programm liegt, damit Nutzer keinen Moment verpassen. Die Apple TV App präsentiert jetzt außerdem Kinoplakate, mit denen es Spaß macht und einfach ist, zu entdecken, was als Nächstes läuft.

Sobald Apple TV gestartet wird, können jetzt die hinterlegten Profile angezeigt und ausgewählt werden. So habt ihr schnelleren Zugriff auf personalisierte Inhalte und könnt schnell und unkompliziert zu euren Empfehlungen und eurer Beobachtungsliste in der TV-App und zu den Wiedergabelisten in Apple Music zurückkehren.

Mach dein iPhone zum Mikrofon

Mit tvOS 26 erleben Mitsing-Sessions ein neues Spaßlevel: Ihr könnt euer iPhone in ein Handmikrofon für Apple TV verwandeln und könnt eure Stimme verstärken, während ihr eure Lieblingslieder schmettert. So könnt ihr die nächste Party mit Freunden in Schwung bringen. Jeder kann mit seinem eigenen iPhone mitmachen, Songs in die Warteschlange stellen oder mit Emojis auf dem Bildschirm reagieren. Mit Echtzeit-Texten und visuellen Effekten, die den großen Bildschirm zum Leuchten bringen, ist „Sing in Apple Music“ spannender denn je. Dank der Songtextübersetzung und der Aussprache können Nutzer einer noch größeren Auswahl an Liedern folgen und mitsingen, selbst wenn sie die Sprache nicht beherrschen.

Verbesserungen für FaceTime

Mit dem Update auf tvOS 26 genießt ihr ein personalisierteres FaceTime-Erlebnis. Kontaktposter auf Apple TV machen es einfacher und persönlicher, indem sie beim Starten eines FaceTime-Anrufs das individuelle Foto und den Namen eines Kontakts anzeigen. Live-Untertitel werden um Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin und Spanisch erweitert. Dadurch kann Apple TV die geräteinterne Intelligenz nutzen, um Live-Untertitel für FaceTime-Gespräche anzuzeigen, sodass Nutzer dem Gesagten in noch mehr Sprachen folgen können. Zusätzlich werden FaceTime-Audio- und Telefonanrufbenachrichtigungen für das aktive Profil auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Nutzer über verbundene HomePod-Lautsprecher oder ihr iPhone antworten können und die Kommunikation mit ihren Lieben im Vordergrund bleibt.

Weitere Neuheiten