Apple hat auf der WWDC 2025 umfassende Neuerungen rund um Apple Intelligence vorgestellt. Die KI-Plattform erhält weitere hilfreiche Funktionen auf iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro.

Übersetzen in Echtzeit

Mit der neuen Funktion „Live Übersetzung“ können Nutzer Gespräche in FaceTime oder Telefonanrufen sowie geschriebene Nachrichten direkt in eine andere Sprache übertragen lassen. Alles passiert in Echtzeit und direkt auf dem Gerät, ohne dass Daten über externe Server laufen. Damit bleibt die Unterhaltung nicht nur verständlich, sondern auch geschützt.

Kreativ werden mit Genmoji und Image Playground

Zusätzlich zum Verwandeln einer Textbeschreibung in ein Genmoji können Nutzer jetzt verschiedene Emoji miteinander kombinieren und Beschreibungen hinzufügen, um etwas Neues zu gestalten. Nehmen wir zum Beispiel ein Basketball- und ein Mülleimer-Emoji. Apple Intelligence kann diese Emojis kombinieren und erstellt ein Genmoji, das einen Basketball zeigt, der in einen Mülleimer fliegt.

In Image Playground können Nutzer jetzt komplett neue Stile mit ChatGPT nutzen, wie den eines Ölgemäldes oder Vektorgrafiken. Wenn man eine konkrete Idee im Kopf hat, kann man genau beschreiben, was man sich vorstellt. Image Playground sendet dann die vom Nutzer bereitgestellten Beschreibungen oder Fotos an ChatGPT und erstellt ein einzigartiges Bild. Nutzer behalten dabei immer die Kontrolle, nichts wird ohne ihre Erlaubnis mit ChatGPT geteilt.

Inhalte erkennen und direkt weiterverwenden

Visuelle Intelligenz hilft Nutzern schon länger, mit ihrer iPhone-Kamera mehr über Objekte und Orte in ihrer Umgebung zu erfahren. Jetzt erkennt die Funktion auch, was auf dem Display zu sehen ist. Anwender können ChatGPT Fragen dazu stellen, was sie gerade auf ihrem Display sehen, um mehr darüber zu erfahren. Man kann damit auch Google, Etsy oder andere unterstützte Apps durchsuchen, um ähnliche Bilder und Produkte zu finden.

Persönlicher Trainingspartner auf der Apple Watch

Mit Workout Buddy wird die Apple Watch zum Coach. Die Funktion analysiert Trainingsdaten wie Herzfrequenz, Tempo, Distanzen sowie frühere Leistungen und gibt während des Trainings motivierende Rückmeldungen. Diese reichen von einfachen Erinnerungen bis hin zu konkreten Fortschrittsberichten.

Die Sprachausgabe basiert auf den Stimmen der Fitness+ Trainer. Alle Daten werden lokal verarbeitet, nichts verlässt das Gerät. Zum Start gibt es die Funktion auf Englisch für beliebte Sportarten wie Laufen, Gehen, Radfahren, HIIT und Krafttraining.

Entwickler erhalten Zugriff auf Apple Intelligence

Apple macht das Apple Intelligence On-Device Modell erstmals direkt für Entwickler nutzbar. Mit dem „Foundation Models Framework“ können App-Entwickler auf die KI-Funktionen aufbauen, um neue Erlebnisse für Nutzer zu schaffen. Beispielsweise kann eine Lern-App das KI-Modell auf dem Gerät nutzen, um anhand von Notizen der Anwender ein personalisiertes Quiz zu generieren, ohne dass Kosten für eine Cloud-API entstehen. Oder eine Outdoor-App erhält Funktionen für das Suchen mit natürlicher Sprache, die sogar dann funktionieren, wenn Nutzer offline sind.

Kurzbefehle bekommen mehr Möglichkeiten

Kurzbefehle lassen sich jetzt noch gezielter einsetzen. Mithilfe von Apple Intelligence können Texte automatisch zusammengefasst, Bilder erstellt oder Daten verarbeitet werden. Auch hier läuft alles lokal oder über Private Cloud Compute. Zum Beispiel können Studierende einen Kurzbefehl erstellen, um mit dem Apple Intelligence Modell die Audiotranskription einer Vorlesung mit ihren Notizen abzugleichen und wichtige Punkte hinzuzufügen, die vielleicht fehlen. Nutzer können sich auch für die Verwendung von ChatGPT entscheiden, um Antworten bereitzustellen, die in ihren Kurzbefehl einfließen.

Intelligente Funktionen in den Apple-Apps

Apple Intelligence ist jetzt tiefer in Apps wie Mail, Nachrichten, Fotos und Wallet integriert. Versandinformationen aus E-Mails landen automatisch in der Wallet-App, wichtige Details in Nachrichten werden erkannt und übersichtlich dargestellt. Gruppenchats lassen sich mit Umfragen organisieren, wenn es zur Situation passt. Und in der Nachrichten-App können nun auch Hintergründe mit Image Playground kreativ angepasst werden.