Apple hat im Rahmen der WWDC25-Keynote die „Apple Games“-App angekündigt. Nun greift das Unternehmen aus Cupertino das Thema noch einmal auf und stellt die App deutlich ausführlicher vor, als es gestern der Fall war.

Apple stellt neue „Apple Games App“ vor

Apple platziert Apple Games als einen zentralen Ort, an dem ihr eure Lieblingsspiele spielen, euren nächsten Favoriten entdecken, mehr Spaß mit Freunden haben und sogar Single-Player Games gemeinsam erleben könnt.

In Apple Games seht ihr alle Spiele, die ihr jemals aus dem App Store für iPhone und iPad geladen habt. Diese werden mit allen Games zusammengebracht, die auf dem Mac sind. Dies bedeutet, dass die App für iOS, iPadOS und macOS zur Verfügung stehen wird.

Ihr könnt Spielecontroller anschließen, um in der App zu navigieren und direkt mit dem Spielen beginnen zu können. Weiter könnt ihr personalisierte Empfehlungen entdecken. Diese berücksichtigen bisher selbst und von Freunden gespielte Games und Titel mit Unterstützung für Game Center Features, die gemeinsam gespielt werden können.

Um neue Spiele entdecken zu können, setzt Apple auf die sogenannten Editorial Collections. Hier findet ihr unter anderm Spiele wie Balatro, Crashlands 2 und DREDGE. Solltet ihr Apple Arcade abonniert haben, werden euch ebenfalls kuratierte Sammlungen angezeigt.

Ein weiterer zentraler Baustein von Apple Games ist es, mit Freunden gemeinsam zu spielen. Ihr seht Games Center Freunde und alle Gruppen, mit denen ihr schon gespielt habt. Ihr könnt eure gemeinsame Gaminghistorie einsehen, Erfolge vergleichen und euren Freunden mit einer beliebigen Messaging App Einladungslinks und Partycodes schicken, damit sie direkt in einen Wettkampf oder ein Multiplayer Match einsteigen können.

Herausforderungen

Apple Games bietet sogenannten Challenges, mit der ihr euch mit Freunden messen könnt. Entwickler, die Game Center Leaderboards für ihre Spiele haben, können diese einzigartigen Challenges hinzufügen, die für kleinere Freundesgruppen ausgelegt sind. Challenges können Single-Player Games zu gemeinsamen Erlebnissen mit Freunden machen und ihnen noch mehr Möglichkeiten geben, sich in Gruppen zusammenzutun, einen Gewinner zu küren und eine Revanche zu spielen.

Natürlich könnt ihr eure Freunde auch jederzeit zu einer Challenge einladen. Challenges jlnnen zum Beispiel sein, die meisten Angriffswellen in Thronefall zu überleben oder den höchsten Score im Kurs der jeweiligen Woche in Skate City: New York zu erreichen.

Verfügbarkeit

Apples Games steht ab sofort als Beta für Entwickler zur Verfügung. Eine öffentliche Beta wird im Juli veröffentlicht. Die Games App kommt diesen Herbst als kostenloses Softwareupdate mit der Veröffentlichung von iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26 für alle Nutzer.