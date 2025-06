Neben Serien und Dokumentationen tummeln sich immer mehr Filme auf Apple TV+. Nun hat der Video-Streaming-Dienst mit „The Lost Bus“ einen neuen Thriller mit Oscar-Preisträger Matthew McConaughey und der Oscar-Nominierten America Ferrera angekündigt. Gleichzeitig wurde der offizielle Trailer veröffentlicht.

„The Lost Bus“: Offizieller Trailer ist da

Apple Original Films hat den Teaser-Trailer zu „The Lost Bus“ veröffentlicht, einem emotionalen, actiongeladenen Rettungsdrama unter der Regie des Oscar-nominierten Paul Greengrass, inspiriert von wahren Begebenheiten. „The Lost Bus“ kommt im Herbst 2025 in ausgewählte Kinos und auf Apple TV+. Es ist eine nervenaufreibende Fahrt durch einen der tödlichsten Waldbrände Amerikas, bei der ein eigensinniger Schulbusfahrer (Oscar-Preisträger Matthew McConaughey) und eine engagierte Lehrerin (Emmy-, SAG- und Golden-Globe-Preisträgerin America Ferrera) darum kämpfen, 22 Kinder aus dem schrecklichen Inferno zu retten.

„The Lost Bus“ wurde von Greengrass und Brad Ingelsby geschrieben und basiert auf „Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire“ von Lizzie Johnson. Produziert wird der Film von Ingelsby, Gregory Goodman, Jason Blum für Blumhouse Productions und Jamie Lee Curtis für Comet Pictures. Johnson ist ausführender Produzent. Nachdem Curtis Johnson auf NPR gehört hatte, las sie das Buch und brachte das Projekt zu Blumhouse, wo sie einen First-Look-Vertrag hat.

Neben McConaughey und Ferrera gehören auch Yul Vazquez, Ashlie Atkinson und Spencer Watson zu Besetzung.