Apple hat gestern iOS 26 angekündigt und im Rahmen der WWDC25-Keynote auch Verbesserungen für CarPlay in Aussicht gestellt. Ziel ist es, euer iPhone smarter und sicherer beim Fahren zu verwenden.

CarPlay: iOS 26 bringt neue Funktionen

In der Tat enthält iOS 26 ein paar spannende Neuerungen für CarPlay, um das Erlebnis benutzerfreundlicher zu machen. Zunächst einmal setzt Apple die neue Designsprache „Liquid Glass“ auch unter CarPlay fort. Das neue Design kommt mit einer kompakten Ansicht für eingehende Anrufe. So sieht man, wer anruft, ohne wichtige Informationen wie eine Wegbeschreibung zu verpassen.

iOS 26 bringt auch Tapbacks und festgepinnte Gespräche in Nachrichten zu CarPlay, ebenso wie Widgets und Live Aktivitäten. So bleibt man auf dem Laufenden und kann sich gleichzeitig auf die Straße konzentrieren. Diese Updates kommen auch zu CarPlay Ultra, das das Beste vom iPhone und vom Auto in einem tief integrierten, einheitlichen Erlebnis auf allen Bildschirmen zusammenbringt.