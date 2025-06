Mit iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 bringt Apple im Herbst viele neue Funktionen, die bekannte Dienste noch besser machen. Die Updates sollen alltägliche Dinge einfacher und individueller gestalten und sich dabei gut in den Tagesablauf einfügen.

Apple Music

AutoMix ist eine neue Funktion in Apple Music, die Songs automatisch miteinander verbindet. Dabei wird das Tempo angepasst und Übergänge werden so abgestimmt, dass die Musik gleichmäßig weiterläuft.

Ebenfalls neu sind Übersetzungen und Aussprachehilfen für Songtexte. Damit versteht man auch fremdsprachige Titel besser und kann sie korrekt mitsingen. Die Übersetzungen basieren auf maschinellem Lernen und werden zusätzlich sprachlich überarbeitet.

Mit Apple Sing wird das iPhone zum Mikrofon für das Apple TV. Die eigene Stimme wird verstärkt und die Songtexte erscheinen synchron auf dem Bildschirm.

Apple Podcasts

Apple Podcasts erlaubt es jetzt, die Wiedergabegeschwindigkeit pro Sendung festzulegen. Zusätzlich hilft eine neue Funktion dabei, gesprochene Inhalte auch bei Nebengeräuschen besser zu verstehen. Die Stimmen werden dabei automatisch hervorgehoben, ohne dass man etwas einstellen muss.

Apple Wallet

Apple Wallet erkennt automatisch Informationen aus Bestellbestätigungen in E-Mails. Alles Wichtige zur Bestellung wird dann übersichtlich angezeigt, vom Versandstatus bis zu den Lieferdaten.

Mit Apple Pay können beim Bezahlen in Geschäften jetzt Prämien eingelöst oder Ratenzahlungen genutzt werden. Dafür müssen unterstützte Karten verwendet werden. Zum Start geht das unter anderem in den USA, Großbritannien und Kanada mit Anbietern wie Klarna oder Affirm.

Reisen mit mehr Überblick

Die neue Bordkarte in Apple Wallet zeigt alle Fluginformationen in Echtzeit. Boardingzeiten, Änderungen am Gate oder Verspätungen sind sofort sichtbar, wobei die Infos auch mit anderen geteilt werden können. Zusätzlich helfen Karten bei der Orientierung am Flughafen und zeigen verfügbare Serviceangebote.

In den USA gibt es nun auch die Möglichkeit, einen digitalen Ausweis auf dem iPhone oder der Apple Watch zu speichern. Damit lässt sich die Identität zum Beispiel am Flughafen oder bei bestimmten Onlinediensten nachweisen. Die Daten sind dabei durchgehend geschützt.

Apple Cash

In Gruppenchats der Nachrichten App kann man nun direkt Geld senden oder anfragen. So lassen sich gemeinsame Ausgaben schnell aufteilen, zum Beispiel beim Essen mit Freunden oder beim Kauf von Konzertkarten. Apple Cash ist aktuell nur in den USA verfügbar.

Fitness+

Fitness+ erstellt individuelle Trainingspläne, die auf persönliche Vorlieben abgestimmt sind. Wer sein Trainingslevel halten möchte, bekommt einen gleichbleibenden Plan. Wer Fortschritte machen will, kann sich nach und nach steigern.

Apple News+

Ein neues Emoji Game ergänzt die bisherigen Rätsel in Apple News+. Dabei müssen Sätze mit passenden Emojis vervollständigt werden. Es gibt tägliche Aufgaben, Bestenlisten und eine Übersicht der eigenen Fortschritte. Das Spiel ist zunächst in den USA und für englischsprachige Nutzer in Kanada verfügbar.