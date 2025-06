Neben dem großen Redesign bietet iOS 26 auch mehrere durchdachte Verbesserungen, die die Akkulaufzeit verlängern, das Ladeverhalten optimieren und nützliche Personalisierungsoptionen hinzufügen. Zudem erhält das iPad mit iPadOS 26 die Vorschau-App und eine runderneuerte Dateien-App.

Mehr Akkulaufzeit durch dynamisches Energiemanagement

Eine der praktischsten Funktionen in iOS 26 ist der adaptive Stromsparmodus (Adaptive Power), eine neue Energieverwaltungseinstellung, die neben dem Stromsparmodus im Batteriemenü zu finden ist. Im Gegensatz zum normalen Stromsparmodus, der die Leistung umfassender einschränkt, optimiert Adaptive Power die Leistung im Hintergrund auf subtilere Weise. So wird beispielsweise bei Bedarf die Bildschirmhelligkeit verringert und die Systemgeschwindigkeit leicht reduziert, wodurch die Batterielaufzeit verlängert wird, ohne dass dies störend wirkt.

Apple weist darauf hin, dass Adaptive Power je nach Nutzung auch automatisch den Energiesparmodus aktivieren kann, wenn der Akku auf 20 Prozent sinkt. Die Funktion ist so konzipiert, dass sie bei Aktivierung ständig im Hintergrund läuft und so eine intelligentere und weniger störende Möglichkeit zur Verlängerung der Akkulaufzeit bietet.

iOS 26 führt auch eine seit langem gewünschte Funktion ein, die die geschätzte Ladezeit des Akkus anzeigt. Wenn das iPhone an ein Ladegerät angeschlossen ist, wird nun angezeigt, wie lange es dauert, bis es vollständig aufgeladen ist.

Überarbeitete Batterieeinstellungen

Mit den neuen Energieverwaltungs-Optionen hat Apple auch den Abschnitt „Batterie“ in den Einstellungen grundlegend überarbeitet. Anstatt die Nutzung in 24-Stunden- und 10-Tage-Ansichten aufzuteilen, konzentriert sich iOS 26 jetzt auf eine wöchentliche Zusammenfassung mit Vergleichen zu den typischen Batteriegewohnheiten des Nutzers. So zeigt sich schnell, ob man mehr oder weniger Energie als üblich verbraucht.

Wie MacRumors berichtet, wird der Akkuverbrauch weiterhin nach Apps aufgeschlüsselt, wobei angegeben wird, ob eine App länger im Hintergrund lief, auf dem Bildschirm aktiv blieb oder mehr Benachrichtigungen als normal versendet hat. Man kann durch die letzten sieben Tage scrollen, um den täglichen Akkuverbrauch zu verfolgen, wobei klar zwischen aktiver Nutzung und Leerlaufzeit unterschieden wird. Es gibt auch eine Aufzeichnung darüber, wann und wie lange das iPhone aufgeladen wurde.

Neue Hintergrundgeräusche

Für Benutzer, die Hintergrundgeräusche zur Entspannung oder Konzentration verwenden, verdoppelt iOS 26 die Anzahl der verfügbaren Optionen. Statt acht Hintergrundgeräusche gibt es jetzt sechzehn verschiedene Audiospuren. Zu den Neuzugängen zählen: Babble, Steam, Airplane, Boat, Bus, Train, Rain on Roof, Quiet Night (Gemurmel, Dampf, Flugzeug, Boot, Bus, Zug, Regen auf dem Dach, ruhige Nacht).

iPadOS 26 erhält Update für die Dateien-App und neue Vorschau-App

Für iPad-Nutzer bietet iPadOS 26 einige Neuerungen für die Dateien-App. Eine neue Listenansicht mit anpassbaren Spalten und ausblendbaren Ordnern erleichtert das Anzeigen und Organisieren von Dokumenten. Zudem kann man Ordner jetzt mit Farben, Symbolen oder Emojis anpassen.

Die Dateien-App unterstützt jetzt auch das direkte Ziehen von Ordnern in das Dock für einen schnelleren Zugriff. Eine weitere willkommene Funktion ist die Möglichkeit, Standard-Apps zum Öffnen bestimmter Dateitypen festzulegen.

Erstmals gibt es die Vorschau-App nun auch auf dem iPad. Damit lassen sich PDFs und Bilder anzeigen, kommentieren oder mit dem Apple Pencil bearbeiten. Auch leere Seiten können angelegt, handschriftlich ausgefüllt oder Formulare per AutoFill vervollständigt werden.