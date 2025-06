Apple hat zur WWDC 2025 unter anderem iOS 26 angekündigt und eine Vielzahl der hauseigenen Apps modifiziert und überarbeitet. Beim Öffnen der Fotos- und Kamera-App fallen die Unterschiede auf den ersten Blick direkt auf.

Neue Fotos-App unter iOS 26

Ihr erinnert euch? Mit iOS 18 hat die Fotos-App im vergangenen Jahr ein großes Re-Design erhalten. Dort, wo man früher mehrere Tabs am unteren Bildschirmrand hatte, wurde in iOS 18 alles auf einer einzigen Seite zusammengefasst. Offenbar ist das neue Design nicht so gut angekommen, da Apple mit iOS 26 die größte Veränderung in der Fotos-App wieder rückgängig macht.

Mit iOS 26 kommt die Fotos-App nun mit separaten Tabs für die Mediathek und Sammlungen. Rechts neben diesen beiden Tabs befindet sich die Suche. Die Mediathek enthält die Ansicht, die in iOS 18 im oberen Bildschirmbereich verfügbar war. Der neue Reiter Sammlungen beinhaltet die verschiedenen anpassbaren Bereiche, die sich in iOS 18 unterhalb der Mediathek befanden.

Wir befinden uns zwar erst in der Beta 1 und bis zur finalen Version im Herbst kann noch einiges angepasst werden, allerdings dürfte Apple die Designentschdidung aus dem vergangenen Jahr wieder aufheben und für mehr Übersicht in der Fotos-App sorgen.

Kamera-App erhält neues Design

Auch die Kamera-App wurde von Apple komplett überarbeitet, um diese übersichtlicher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Nachdem sich in den letzten Jahren mehrere neue Modi, Schalter und Gesten in der Kamera-App angesammelt haben, räumt Apple nun auf. Die am häufigsten verwendeten Funktionen sollen stärker in den Mittelpunkt rücken.

In der Kamera-App werden die Modi „Foto“ und „Video“ priorisiert. Zusätzliche Aufnahmeoptionen (wie „Kino“, „Porträt“, „Zeitlupe“ etc.) bleiben natürlich verfügbar, werden aber durch eine Wischgeste nach links oder rechts aufgerufen. Nach oben Wischen eines Modus zeigt relevante Einstellungen wie Belichtung, Timer und Blende an. Die Regler für Auflösung und Bildrate wurden zusammen mit den Schaltern für Blitz und Nachtmodus an den oberen Bildschirmrand verschoben. Hier sorgt ein langer Druck auf das Symbol für das Öffnen des erweiterten Konfigurationsmenüs.

Auf den ersten Blick sieht die Kamera-App unter iOS 26 deutlich aufgeräumter aus. Allerdings muss sich in den kommenden Wochen und Monaten erst einmal beweisen, dass das Ganze auf benutzerfreundlich ist.