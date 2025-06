iOS 26 und macOS 26 sind da. Zumindest haben Entwickler ab sofort die Möglichkeit, sich die Beta 1 herunterzuladen und zu installieren. Wie man es von Apple gewohnt ist, verfügen neue Betriebssystem für gewöhnlich über frische Hintergrundbilder, die zur aktualisierten Designsprache passen.

Mit Liquid Glass legt Apple plattformübergreifend eine neue Designsprache an. Darüberhinaus landen allerhand neue Feature auf dem iPhone und iPad. So bietet iOS 26 beispielsweise neue Apple Intelligence Features, neue Möglichkeiten, in den Apps Telefon und Nachrichten in Verbindung zu bleiben, und Updates für CarPlay, Apple Music, Wallet und mehr.

iOS 26 & macOS 26: Wallpaper als Download

Um die Wallpaper nutzen zu können, speichert ihr das jeweilige Hintergrundbild in voller Auflösung ab. Anschließend legt ihr dieses über die Fotos-App oder die Einstellungen-App als euren Hintergrundbild fest.

iOS 26

macOS Tahoe