Sonos hat für seinen Premium-Kopfhörer Sonos Ace ein Software-Update veröffentlicht, welches ab sofort über die Sonos-App heruntergeladen und installiert werden kann. Insgesamt vier neue Funktionen sind an Bord, um den Kopfhörer besser zu machen.

Sonos Ace: Update bringt neue Funktionen auf den Kopfhörer

Sonos hält spannende neue Funktionen für Ace bereit. Das neueste Software-Update beinhaltet eine Erweiterung des Heimkino-Erlebnisses mit branchenweit einzigartigen Features sowie der Verbesserung des Hörens unterwegs.

Ein Highlight des Updates ist sicherlich Dual TV Audio Swap. Diese Funktion ermöglicht es euch, gemeinsam mit einer zweiten Person persönliches Heimkino per Kopfhörer zu erleben, ohne dabei andere im Haus zu stören. Die neue TrueCinema verspricht realistischen Surround-Sound, der auf den eigenen Raum zugeschnitten ist.

Weiter hat Sonos die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verbessert, in dem sich diese nun in Echtzeit an Haare, Brillen und Hüte anpasst, um Soundlecks auszugleichen.

Die letzte Neuerung, die dieses Update beinhaltet betrifft Telefonate. Hier möchte euch Sonos ein natürlicheres Gefühl bieten. Gespräche klingen durch hochauflösende Anrufe und SideTone jetzt klarer und natürlicher. Durch SideTone hört ihr leise eure eigene Stimme, wenn ANC eingeschaltet ist.