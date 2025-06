eufy – die Smart-Home-Marke von Anker – kündigt am heutigen Tag gleich zwei Produktneuheiten an. Mit dem eufy S4 Max NVR Security System stellt das Unternehmen ein neues Überwachungssystem vor und zudem nimmt der Hersteller mit dem eufy Smart Display ein Smart Home Hub ins Portfolio auf.

eufy S4 Max NVR Security System

Beim eufy S4 Max NVR Security System handelt es sich um ein neues Überwachungssystem mit eingebautem KI-Agenten, das autonom schützt, analysiert und selbstständig reagiert. Das System funktioniert ohne CloudZwang, lokal auf dem Gerät und in der Basisausstattung ohne Abokosten und mit einer künstlichen Intelligenz (KI), die mitdenkt.

Das Herzstück des neuen Sicherheitskamera-Systems bildet der speziell entwickelte EdgeAICore, ein leistungsstarker NVR (Abkürzung für Network Video Recorder) mit integrierter Grafikeinheit, der Videoanalyse, Objektverfolgung und Bedrohungserkennung in Echtzeit lokal vor Ort übernimmt. Laut Anker werden sämtliche Daten verschlüsselt und sind jederzeit abrufbar. Ab Werk stehen euch 2TB Speicherplatz zur Verfügung. Im Bedarfsfall könnt ihr das Ganze auf 16TB erweitern.

Die eufy S4 Max-Kameras bieten jeweils drei hochaufgelösten Kameras. Durch die drei Linsen ist eine 360-Grad-Abdeckung gewährleistet, tote Winkel gehören der Vergangenheit an. Die S4 Max besteht aus einer 4K-Weitwinkelkamera mit einem Sichtfeld (Field of View) von 122 Grad. Dazu kommt eine um 360 Grad drehbare Dual-2K-PTZ-Kamera, die mit achtfachem Zoom Objekte in bis zu 50 Metern identifiziert. zum Start setzt Anker auf eine zuverlässige POE (Power over Ethernet)-Kabeltechnologie. Im Laufe des Sommers soll ein optionales WiFi-Modul erscheinen.

Bis zu 16 Kameras aus dem eufy-Ökosystem lassen sich einbinden, um alles stets im Blick zu haben. Für den optimalen Überblick sorgt die Live Cross Cam Tracking-Technologie und garantiert den passenden Übergang zwischen den einzelnen Kamerazonen.

Ab sofort lässt sich das System bis einschließlich 22. Juni auf der eufy Webseite mit einem Rabatt von 200 Euro unverbindlich vorbestellen, erhältlich ist es dann ab Ende Juni für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.299 Euro.

eufy Smart Display

Ihr könnt die Eufy-App nutzen, um eure Kameras im Blick zu behalten und neuerdings das eufy Smart Display. Erstmals bietet das Unternehmen ein eigenständiges, 8 zoll großes HD-Tablet für das optimale Tracking des smarten Heims an. Vier simultane Kameraansichten geben jederzeit einen Überblick über die eigenen vier Wände und das Grundstück. Der täglich zusammengestellte Sicherheitsbericht mit Gesichts- und Paketerkennung (ausschließlich mit der eufy HomeBase 3 möglich) fasst die wichtigsten Ereignisse kompakt zusammen.

Das eufy Smart Display ist zum Preis von 199 Euro auf der eufy Webseite und auf Amazon erhältlich.