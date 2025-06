Apple treibt seine Vision der schlüssellosen Zukunft weiter voran. Seit 2020 ermöglicht die digitale Autoschlüsselfunktion des Unternehmens den Nutzern, ausgewählte Fahrzeuge direkt über die Wallet-App auf ihrem iPhone oder ihrer Apple Watch zu verriegeln, zu entriegeln und zu starten. Nun hat Apple neue Partner verkündet, womit die Car Key Funktion bald mehr Nutzern zur Verfügung stehen soll.

iPhone wird zum Autoschlüssel für 13 weitere Marken

Die Verwendung eines digitalen Schlüssels vereinfacht den Alltag. Mit nur einem Fingertipp auf dem Smartphone oder der Smartwatch können Autofahrer ihr Auto öffnen und starten. Auch die Freigabe des Zugangs ist ebenso nahtlos. Digitale Schlüssel können zudem sicher über iMessage versendet werden, sodass vertrauenswürdige Kontakte das Fahrzeug ohne physischen Schlüssel nutzen können.

Car Key ist bisher jedoch nur auf wenige Autohersteller beschränkt, darunter BMW, Audi, Hyundai und Mercedes-Benz. Das wird sich nun ändern. Auf der WWDC 2025 kündigte Apple an, dass 13 weitere Automarken die Technologie bald unterstützen werden. Neu hinzugekommen sind Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian, Smart, Lucid Motors, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery und Voyah. Obwohl Apple kein konkretes Veröffentlichungsdatum und keine Modellliste bekannt gegeben hat, signalisiert die Erweiterung, dass das Unternehmen in dem Bereich weiter Fuß fassen will. Hierzu zählt auch die auf der WWDC vorgestellte Erweiterung von CarPlay.

iOS 26 bringt einige spannende Neuerungen für CarPlay, um das Erlebnis benutzerfreundlicher zu machen. Zunächst einmal setzt Apple die neue Designsprache „Liquid Glass“ auch unter CarPlay fort. Das neue Design kommt mit einer kompakten Ansicht für eingehende Anrufe. So sieht man, wer anruft, ohne wichtige Informationen wie eine Wegbeschreibung zu verpassen. iOS 26 bringt auch Tapbacks und festgepinnte Gespräche in Nachrichten zu CarPlay, ebenso wie neue Widgets und Live Aktivitäten. Mit CarPlay Ultra wird zudem die Integration noch tiefer. Jetzt zeigen mehrere Displays im Auto synchronisierte Inhalte im bekannten Apple-Stil.