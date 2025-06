Ende dieses Monats startet der Apple Original Film F1 in den Kinos. Ein Starttermin für den Actionfilm auf Apple TV+ steht noch nicht fest. In den letzten Wochen hatte Apple TV+ bereits kräftig die Werbetrommel gerührt und dies setzt sich am heutigen Tag mit dem haitischen Filmtrailer fort.

Apple TV+ veröffentlicht haptischen Filmtrailer zu F1

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Apple TV+ einen ersten Teaser-Trailer zu F1. Im März dieses Jahres folgte der erste Trailer, bevor im Mai der zweite Trailer folgte. Zudem hat Apple die WWDC25-Keynote Anfang dieser Woche genutzt, um mehrfach auf den Formel-1-Film hinzuweisen.

Ab sofort steht ein haptischen Filmtrailer bereit. Der neue Trailer für den Apple Original-Film. „F1 Der Film“ schlägt im wahrsten Sinne voll ein: Zum Bildschirmgeschehen gibt es fein abgestimmte Vibrationen. Insofern ist diese Preview nicht nur ein Erlebnis für die Augen.

Apple TV+ schreibt

Die subtile Befeuerung des Tastsinns bei jeder Szene: Wenn sich der Pilot ins enge Cockpit faltet oder den Boliden um die Kurve lenkt, fühlt sich das dynamisch und real an. Intensität und Schärfe der Haptik wurden sorgfältig auf die bewegten Bilder abgestimmt. Dementsprechend fühlen sich ruhige Szenen und Renn-Action auf dem Asphalt auch ganz unterschiedlich an.

Ihr findet den haptischen Trailer zu F1 in der Apple TV-App auf dem iPhone. Erforderlich ist iOS 18.4 oder neuer. Hierzulande startet F1 am 26. Juni 2025 in den Kinos.