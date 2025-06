Apple TV+ hat heute den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von „Foundation“ veröffentlicht, was die Vorfreude auf die Premiere am 11. Juli nur größer werden lässt. Basierend auf den legendären Romanen von Isaac Asimov kehrt die Serie mit einer neuen Dosis hochkarätiger Dramatik, galaktischer Spannungen und philosophischer Intrigen zurück.

Was erwartet uns in der dritten Staffel von „Foundation“?

152 Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel hat sich die Foundation weit über ihre bescheidenen Anfänge hinaus entwickelt. Ihr Einfluss erstreckt sich nun über die gesamte Galaxie, während das einst dominierende Cleonische Imperium geschwächt ist. Als die beiden Mächte einen zerbrechlichen Waffenstillstand schließen, taucht eine weitaus größere Bedrohung auf. Nur als „The Mule“ bekannt, macht sich ein mysteriöser Kriegsherr, der sowohl mit roher Gewalt als auch mit Gedankenkontrolle bewaffnet ist, daran, das Universum zu erobern.

Der Druck steigt dramatisch, als Hari Seldon, Gaal Dornick und die gentechnisch veränderten Cleon-Herrscher in einen Wettstreit mit hohem Einsatz verwickelt werden, in dem das Überleben alles andere als garantiert ist. Mit wechselnden Loyalitäten und wachsenden Ambitionen taucht die dritte Staffel tiefer in die psychologischen und politischen Komplexitäten ein, die die Serie so einzigartig gemacht haben.

Verstärkung für „Foundation“

Die kommende Staffel bringt eine Reihe neuer Darsteller mit sich. Zu den namhaften Neuzugängen gehören unter anderem Cherry Jones, Troy Kotsur, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen und Pilou Asbæk. Sie gesellen sich zu den wiederkehrenden Darstellern Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann und Rowena King.

Hinter den Kulissen fungiert David S. Goyer weiterhin als ausführender Produzent, unterstützt von einem erfahrenen Produktionsteam, darunter Bill Bost, Robyn Asimov und Dana Goldberg.

Die neue Staffel wird ab Freitag, den 11. Juli, weltweit auf Apple TV+ gestreamt, wobei bis zum 12. September wöchentlich neue Folgen erscheinen.