Neben den aktuellen Erscheinungsbild-Optionen „Hell“ und „Dunkel“ wird iOS 26 auch eine neue Option namens „Clear Look“ erhalten. „Clear Look“ basiert auf Apples neuer „Liquid Glass“-Designsprache, die Teil des großen Redesigns von iOS 26 ist.

„Clear Look“ in iOS 26

Im Gegensatz zum hellen und dunklen Modus schafft „Clear Look“ eine transparentere Ästhetik. Das neue Erscheinungsbild ermöglicht es, dass der darunterliegende Inhalt durch die Elemente der Benutzeroberfläche hindurchscheint, was ein Gefühl von Tiefe und visueller Harmonie vermitteln soll.

Die App-Symbole wurden neu gestaltet, um Clear Look zu unterstützen. Sie bestehen aus dem „Liquid Glass“-Material und können sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen. „Liquid Glass“ vereint die optische Klarheit von Glas mit einer dynamischen, anpassungsfähigen Oberfläche. Das Material reagiert flexibel auf Inhalte und Umgebungslicht, passt seine Farbwirkung entsprechend an und erzeugt durch Lichtbrechung und Spiegelung eine lebendige Tiefenwirkung. Der Effekt erstreckt sich über die Symbole hinaus auch auf Widgets und andere Teile der Benutzeroberfläche.

„Clear Look“ wird mit der Veröffentlichung von iOS 26 im Herbst dieses Jahres verfügbar sein. Entwickler können bereits die aktuelle Beta-Version herunterladen. Eine öffentliche Beta soll nächsten Monat folgen.