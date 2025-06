Apple Intelligence wird mit iOS 26 in weitere Systembereiche einziehen. Auch die Wallet-App ist zukünftig „powered by Apple Intelligence“, um die bisherige Paketverfolgung zu erweitern. So kann die Wallet-App unter iOS 26 eure e-Mails automatisch nach Trackingnummern von Händlern oder Zustellern durchsucht.

iOS 26: Wallet-App kann alle eure Pakete verfolgen

Die Paketverfolgung in der Wallet-App ist alles andere als neu. Diese funktionierte bis dato allerdings nur bei Käufen, die mit Apple Pay bezahlt wurden. Zukünftig müsst ihr eure Einkäufe nicht mehr zwingend per Apple Pay bezahlen, um die Paketverfolgung in der Wallet-App nutzen zu können.

Wenn ihr iOS 26 verwendet, könnt ihr die Paketverfolgung aktivieren, indem ihr Einstellungen -> „Wallet und Apple Pay“ öffnet, auf „Apple Pay-Standardeinstellungen“ tippet, „Bestellverfolgung“ auswählt und „In E-Mail gefundene Bestellungen“ aktiviert. Das Feature ist derzeit noch als Beta deklariert, und wird sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten noch optimiert.

Apple hat iOS 26 Anfang dieser Woche im Rahmen der WWDC25-Keynote angekündigt. Parallel erschien die Beta 1 für Entwickler. Im Juli wird eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm freigegeben. Im Herbst – vermutlich im September – folgt die finale Version für alle Nutzer.