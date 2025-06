Apple bietet seit wenigen Jahren verschiedene Services über Satellit an. Mit iPhone 14 oder neuer könnt ihr zum Beispiel die Funktion „Notruf SOS via Satellit“ verwenden, um Rettungsdiensten eine SMS zu senden, wenn ihr außerhalb des Netzes seid und keine Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung habt. Mit iOS 26 steht offenbar der nächste Service vor seiner Einführung, der über Satellit abgewickelt werden könnte.

iOS 26: Wetter-Daten könnten bald über Satellit empfangen werden

In der iOS 26 Beta 1 wurden nun Hinweise auf einen neuen satellitengestützten Dienst entdeckt, der sich in der Entwicklung befindet. Dieser dürfte in Extremsituationen als auch in alltäglicheren Szenarien in Gebieten mit schlechter Mobilfunkabdeckung nützlich sein. Die Rede ist von Wetter-Informationen.

MacWorld schreibt

Mit iOS 26, das Apple auf der WWDC 2025 angekündigt hat, plant Apple offenbar, die Satellitenfunktionen des iPhones weiter auszubauen und Wettervorhersage-Updates hinzuzufügen. Obwohl diese Funktion nicht Teil der Eröffnungs-Keynote der WWDC 2025 war und noch nicht in der Beta-Version verfügbar ist, fand Macworld Hinweise auf ihre Existenz im iOS 26-Code, der nun für Entwickler verfügbar ist. Laut Codestrings ermöglicht das System Nutzern den Empfang von „Wetter-Updates per Satellit“, wenn WLAN und Mobilfunk nicht verfügbar sind. Diese Funktion ist besonders nützlich für Menschen, die extremen wetterabhängigen Aktivitäten wie Wandern und Klettern in abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunkempfang nachgehen.

Genau wie bei den anderen satellitenbasierten Funktionen muss der Nutzer sein iPhone vermutlich auch zum Himmel ausrichten, bis eine Verbindung zum Satellitennetzwerk hergestellt ist. Ist dies der Fall, können Wetterdaten geladen werden.