Mit tvOS 26 bringt Apple hörbare Verbesserungen für das Apple TV. Erstmals wird Passthrough Audio unterstützt, sodass externe Lautsprecher oder Heimkinoanlagen den Klang direkt übernehmen können. Das Audiosignal bleibt dabei unverändert, da keine Bearbeitung durch das Apple TV mehr stattfindet. Besonders bei hochwertigem Equipment wird der Unterschied spürbar, weil der ursprüngliche Klang präziser und authentischer wiedergegeben wird.

Passthrough Audio für das Apple TV

Bisher wurde der auf dem Apple TV abgespielte Ton vom Gerät selbst verarbeitet, bevor er an die Lautsprecher oder das Soundsystem weitergeleitet wurde. Diese Verarbeitung veränderte oft das Originalsignal, sodass selbst High-End-Audioanlagen den Ton nicht genau so wiedergeben konnten, wie es die Quelle beabsichtigte.

Passthrough Audio schafft hier Abhilfe. Durch die Deaktivierung der Audio-Vorverarbeitung des Apple TV bleibt das ursprüngliche Audiosignal unverändert, sodass kompatible Receiver oder Heimkinosysteme die Verarbeitung übernehmen können. Das eröffnet Möglichkeiten für eine Wiedergabe mit höherer Klangtreue, insbesondere bei komplexen Audioformaten wie Dolby Atmos oder DTS:X.

Während das Hauptaugenmerk auf dem Apple TV liegt, ist Passthrough-Audio nicht nur auf tvOS 26 beschränkt. Laut der zugehörigen Entwicklerdokumentation von Apple ist die Funktion auch in iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, visionOS 26 und sogar watchOS 26 enthalten. Einige dieser Plattformen profitieren möglicherweise weniger von der Neuerung. So ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass Passthrough auf der Apple Watch weit verbreitet sein wird. macOS sticht jedoch als sinnvolle Ergänzung hervor. Macs lassen sich leicht an externe Bildschirme und Audiosysteme anschließen, und Passthrough könnte hier eine große Rolle beim Einsatz in der Heimkino-Zentrale spielen.

Trotz seiner Aufnahme in die Entwicklertools ist Passthrough-Audio noch nicht für den täglichen Gebrauch bereit. App-Entwickler müssen die neue Funktion übernehmen. Apple kennzeichnet die Passthrough-Option in seiner Entwicklerdokumentation zudem noch als Beta-Funktion.