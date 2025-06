Die größten Neuerungen, die iOS 26 zu bieten hat, hat Apple im Rahmen seiner WWDC25-Keynote Anfang dieser Woche auf der Bühne präsentiert. Allerdings bietet das kommende iPhone-Update deutlich mehr Funktionen. So implementiert das Unternehmen eine neue Option in den Einstellungen, die dafür sorgen soll, dass die Audiowiedergabe unbeabsichtigt wechselt.

iOS 26 bietet neue Funktion „Audio über Kopfhörer behalten“

Unter iOS 26 bzw. in der aktuellen Beta 1 findet ihr in den Einstellungen unter Allgemein -> „AirPlay & Integration“ einen neuen Schalter namens „Audio über Kopfhörer behalten“. Ist dieser aktiviert sorgt die Einstellung dafür, dass die Tonausgabe bei der Verwendung von AirPods oder anderen verbundenen Kopfhörern in den Kopfhörern beibehalten wird, wenn andere Wiedergabegeräte wie Autos und Lautsprecher mit dem iPhone verbunden werden.

Hier denken wir unter anderem an die Verwendung in Kombination mit CarPlay. Steigt man derzeit mit AirPods in ein Fahrzeug, so wechselt die Audioausgabe von den Kopfhörern auf die Fahrzeuglautsprecher, sobald sich euer iPhone mit dem Fahrzeug verbunden hat. Ähnliches gilt natürlich auch, wenn ihr euch mit euren AirPods einem Lautsprecher nähert.