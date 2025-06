Mit iOS 26 wird auch Apple Wallet überarbeitet und punktuell verbessert. So nutzt Apple Wallet unter anderem Apple Intelligence um in E-Mails von Händlern und Lieferanten Details zur Sendungsverfolgung automatisch zu erkennen, zusammenzufassen und anzuzeigen. Eine weitere Neuerung liegt in der überarbeiteten Bordkarte. Diese wird zum Start von 10 Fluggesellschaften unterstützt.

iOS 26: Diese Fluggesellschaften unterstützen die aktualisierten Bordkarten

Mit iOS 26 bietet Apple eine aktualisierte Bordkarte an, um euch umfangreiche Informationen direkt mit an die Hand zu geben. Dies umfasst Live-Aktivitäten, um Echtzeit-Updates zu Flügen zu liefern. Um Freunde und Familie auf dem Laufenden zu halten, könnt ihr diese teilen.

Darüberhinaus könnt ihr mit den überarbeiteten Bordkarten bequem auf Apple Karten zugreifen, um euch am Flughafen zurechtzufinden und lokale Empfehlungen zu entdecken. Mit „Wo ist?“ könnt ihr wichtige Objekte im Auge behalten und verlorenes Gepäck melden. In der App der Fluggesellschaft könnt ihr wichtige Services wie Sitzplatzupgrades und Standbylisten einsehen und vieles mehr.

Zum Start werden die aktualisierten Bordkarten von folgenden Fluggesellschaften unterstützt: Lufthansa, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines und Virgin Australia.