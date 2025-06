Apple erweitert CarPlay um eine Funktion, auf die viele Nutzer schon lange gewartet haben. Ab iOS 26 wird Apple Apps ermöglichen, Videos über CarPlay auf dem Bordmonitor anzuzeigen. Voraussetzung dafür ist, dass das Fahrzeug steht. Sobald die Fahrt beginnt, wird die Wiedergabe automatisch beendet.

Videos über CarPlay streamen

Die Wiedergabe erfolgt drahtlos per AirPlay vom iPhone auf das CarPlay-Display. Technisch gesehen ist das keine große Überraschung. Allerdings müssen Autohersteller das Feature unterstützen, was bedeutet, dass die Einführung je nach Modell und Marke unterschiedlich schnell verlaufen wird. Ob auch ältere Fahrzeuge ein entsprechendes Update erhalten, ist bisher nicht bekannt.

Gerade Fahrer von Elektroautos dürften sich freuen. Wer an der Ladesäule wartet, kann die Zeit künftig mit Videos auf dem CarPlay-Display überbrücken. Andere Hersteller wie Tesla bieten diese Möglichkeit schon länger an, dort lassen sich etwa Inhalte von YouTube, Netflix oder Twitch bequem auf dem Bordmonitor abspielen. Apple zieht nun nach und schafft einen Standard, der sich in das eigene Ökosystem einbindet.

Wie genau die Umsetzung aussieht, welche Apps unterstützt werden und ob die Funktion in jedem Land verfügbar sein wird, hat Apple bislang offen gelassen. Unterschiede in den gesetzlichen Vorschriften könnten hier eine Rolle spielen. Auch bleibt abzuwarten, welche Hersteller die Funktion wie schnell implementieren.