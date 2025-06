Apple TV+ wird oft als strategische Erweiterung des Hardware-Imperiums von Apple angesehen. So wäre der Streaming-Dienst ein weiteres Angebot, das die Markentreue stärkt und die Zuschauer zu dem Kauf von iPhones und iPads bewegt. CEO Tim Cook sieht das jedoch grundlegend anders. In einem Interview mit Variety stellte er klar, dass Apple mit seinem Streaming-Dienst vor allem gute Geschichten erzählen will.

Apples Streamingstrategie folgt nicht den Regeln des Marktes

Apple TV+ wurde im November 2019 gestartet und hat sich durch die ausschließliche Konzentration auf Originalprogramme einen Platz auf dem umkämpften Streaming-Markt erobert. Anstatt wie üblich Lizenzen für bereits etablierte Inhalte zu erwerben, entschied sich Apple für den langsameren Weg, neue Serien von Grund auf neu zu entwickeln. Diese Entscheidung war in der Identität des Unternehmens begründet. „Apple sollte etwas haben, in das wir unsere ganze Leidenschaft stecken können, und genau das tun wir“, erklärte Cook.

Cook zitierte bei der Gelegenheit die Vision von Steve Jobs, Apple sei ein „Werkzeugmacher“ für kreative Köpfe. Vor der Einführung des hauseigenen Streaming-Dienstes hatte das Unternehmen lange Zeit hinter den Kulissen mit Hollywood-Studios zusammengearbeitet und Tools sowie Geräte für die Erstellung von Inhalten bereitgestellt. Der Einstieg in die Produktion sei eine natürliche Entwicklung gewesen, so Cook. Es war keine Marketingmasche, sondern ein neuer Weg für Apple, Kreative zu unterstützen.

Das Engagement erreicht mit „F1 – Der Film“ seinen vorläufigen Höhepunkt. Der bisher aufwendigste und größte Film von Apple zeigt Brad Pitt in der Hauptrolle, unter der Regie von Joseph Kosinski. Der Film, der vor seiner Veröffentlichung auf Apple TV+ über Warner Bros. in die Kinos kommt, nutzt eine von Apple entwickelte Spezialkamera-Technologie, um Hochgeschwindigkeitsrennen auf noch nie dagewesene Weise einzufangen. Dieselbe Technologie kommt nun auch in den neuesten iPhones zum Einsatz, erklärte Cook.

Apples CEO betonte jedoch, dass die Verbindung damit endet. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir dadurch mehr iPhones verkaufen werden“, sagte er. „Wir sind dabei, um großartige Geschichten zu erzählen, und wir wollen, dass es auch ein erfolgreiches Geschäft wird.“ Letztendlich sei Apple TV+ eine Erweiterung der Identität des Unternehmens, nicht seiner Produktpalette. Für Apple ist TV+ kein Nebenprojekt. Es ist Teil dessen, was das Unternehmen ausmacht. Die gleiche Sorgfalt, mit der Apple ein MacBook oder ein iPhone entwickelt, fließt auch in jede Serie und jeden Film.