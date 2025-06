Apple hat die WWDC25-Keynote genutzt, um die Werbetrommel für seinen Video-Streaming-Dienst zu rühren. Allen voran wurde der Apple Original Film F1 beworben. Der Actionfilm mit Brad Pitt startet Ende dieses Monats in den Kinos und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Apple TV+ laufen. Dies ist jedoch nicht der einzige neue Inhalt, der in den kommenden Wochen und Monaten starten wird.

„What´s Coming“

Im Rahmen der WWDC25-Keynote hat Apple mehrfach auf den kommenden Film F1 angespielt. Darüberhinaus wurde ein Video gezeigt, welches verschiedene Serien und Filme anteaserte. Dieses Video hat Apple mittlerweile auch auf YouTube veröffentlicht.

In dem Video „What’s Coming | Foundation, Chief of War & More“ werden neue Serien, wie z.B. Chief of War, The Last Frontier und The Savant; neue Filme, wie z.B. The Lost Bus und Highest 2 Lowest; sowie wiederkehrende Serien, wie z.B. Foundation, Invasion, Platonic, Slow Horses, The Morning Show, Loot angeteasert.