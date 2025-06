Mit Apple Intelligence hat das Unternehmen aus Cupertino KI-gestützte Zusammenfassungen für Benachrichtigungen eingeführt. Diese Feature kann recht nützlich sein, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Apple Intelligence ist allerdings auf neuere Geräte beschränkt und funktioniert auch nicht mit allen Apps. WhatsApp testet nun eine eigene KI-gestützte Funktion, die ungelesene Nachrichten in Chats, Gruppen und Kanälen zusammenfassen kann.

WhatsApp testet KI-gestützte Zusammenfassungen für ungelesene Chats

WABetaInfo hat sich die neueste Beta von WhatsApp für Android näher angeguckt und ist dort über eine KI-gestützte Funktion gestoppelt. Diese ermöglicht es, Nachrichten in Chats und Gruppen zusammenzufassen.

Sobald die Funktion aktiviert ist und ein ausreichend großer Nachrichtenrückstand besteht, wird anstelle der üblichen Beschriftung „X ungelesene Nachrichten“ die neue Schaltfläche „Mit Meta-KI zusammenfassen“ angezeigt. Durch Antippen dieser Schaltfläche wird eine kurze Zusammenfassung der Konversation angezeigt.

Es werden keine Nachrichteninhalte gespeichert oder mit dem Nutzer verknüpft. Alles wird in einer isolierten Umgebung in der Cloud abgewickelt und die Zusammenfassungen werden nach der Verarbeitung sofort gelöscht. Die Funktion wird in Gesprächen mit erweitertem Datenschutz automatisch deaktiviert. Dadurch wird sichergestellt, dass in diesen Fällen keine KI-Interaktion stattfindet, selbst wenn eine Verschlüsselung vorhanden ist.

Wie eingangs erwähnt, wird die Funktion derzeit in der Beta zu WhatsApp für Android gestattet. Informationen zur Nutzung auf dem iPhone und welche Sprachen und Regionen unterstützt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Darüberhinaus befindet sich eine KI-gestützte Schreibhilfe in Arbeit, mit der Nutzer den Ton oder die Klarheit ihrer Nachrichten vor dem Senden verfeinern können. Auch diese Funktion soll die Private Processing-Infrastruktur nutzen, um die Privatsphäre zu schützen.