Am vergangenen Montag hatte Apple die Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnet. Am heutigen Freitag (13. Juni 2025) geht die jährliche Apple Entwicklerkonferenz zu Ende. In den letzten Tagen haben sich allerhand Nachrichten rund um das Unternehmen aus Cupertino angesammelt. So wurden unter anderem iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 und weitere Systeme mit allerhand neuen Funktionen angekündigt. Falls ihr bei den ganze Neuigkeiten mal eine Verschnaufpause benötigt, so steht eine weitere WWDC25 Playlist auf Apple Music bereit.

Apple Music: neue Playlist „WWDC25 Coffee Shop“ ist da

In den letzten Tagen hatte Apple bereit mehrere WWDC25-Playlists veröffentlicht. Auf WWDC25 Hello, WWDC25 Power Up, WWDC25 Sunshine und WWDC25 Jazz folgt nun WWDC25 Coffee Shop.

Die neueste Wiedergabeliste wird wie folgt beschrieben

Im heutigen Coffee Shop-Mix dreht sich alles um gemütliche Klänge für ruhige Konzentration

Viel Spaß beim Musik hören.