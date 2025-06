Kurz vor dem Wochenende blicken wir am heutigen Freitag traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden für bestehende Serien, starten heute zwei komplett neue Originals. Dabei richtet sich „Echo Valley“ an das ältere Publikum und „Not a Box“ spricht eher die jüngeren Zuschauer an.

Echo Valley ist auf Apple TV+ gestartet

Ab sofort steht „Echo Valley“ auf Apple TV+ bereit. Dabei handelt es sich um einen Apple Originals Film mit Julianne Moore, Sydney Sweeney und Domhnall Gleeson.

In dem spannenden Thriller spielt Kate (Oscarpreisträgerin Julianne Moore) eine Mutter, die versucht, mit ihrer schwierigen Tochter Claire (mehrfach Emmy-nominierte Sydney Sweeney) Frieden zu schließen – eine Situation, die noch gefährlicher wird, als Claire hysterisch und blutüberströmt vor Kates Tür steht. Während Kate die schockierende Wahrheit des Geschehens zusammenträgt, erfährt sie, wie weit eine Mutter gehen würde, um ihr Kind zu retten. In dieser packenden Geschichte über Liebe, Aufopferung und Überleben des BAFTA-prämierten Regisseurs Michael Pearce und des Emmy-nominierten Autors Brad Ingelsby.

Um euch einen Einblick in den Film zu gewähren, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Kinderserie „Not a Box“ steht bereit

Weiter geht es mit der skurrilen Vorschulserie „Not a Box“. Dabei handelt es sich um eine brandneue Zeichentrickserie für Vorschulkinder. Inspiriert vom beliebten, preisgekrönten Kinderbilderbuch der New York Times-Bestsellerautorin und Illustratorin Antoinette Portis, handelt die Serie vom aufgeweckten Häschen Riley, das sich mit nur einem Pappkarton magische Welten voller neuer Freunde und fantastischer Abenteuer ausdenkt.

Alles in allem warten acht Episoden zum Gestalten, Erkunden und Feiern auf euch. Erlebt eine reiche Welt aus Umgebungen, Charakteren und Begegnungen, die so grenzenlos ist wie eure Vorstellungskraft. Auch hier haben wir natürlich den Trailer für euch.