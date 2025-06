Amazon Prime Video läutet das Wochenende mit einer neuen 99 Cent Leih-Aktion ein. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Filme günstig leihen. Dieses Mal sind wieder einige Hochkaräter mit von der Partie, darunter der mit zwei Oscars ausgezeichnete Fantasyfilm „Wicked“ und der ebenfalls mit einem Oscar prämierte Thriller „Konklave“.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

„Ein anonymer Onlineflirt setzt ein Spiel zwischen Verführung und Gefahr in Gang: Angetrieben von unbändiger Leidenschaft und tiefen Gefühlen, stürzen sich Alla (Angelina Zagrebina) und Andrey (Daniil Vorobyov) in eine Affäre, die sie bald an ihre Grenzen bringt. Sie wagen alles, setzen sich über Regeln und Konventionen hinweg und sind überzeugt, zusammenzugehören – koste es, was es wolle …“