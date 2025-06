Anfang dieser Woche hat Apple einen ersten Ausblick auf iOS 26 gegeben und allerhand neue Funktionen angekündigt. Allerdings wird es noch Wochen dauern, bis alle kleineren und größeren Anpassungen des Systems bekannt werden. Auch Apple Music profitiert vom kommenden iPhone-Update mit verschiedenen Verbesserungen.

Updates für Apple Music

Apple Music gehört zu den Apps, die mit iOS 26 deutlich überarbeitet werden. So erhält Apples Musik-App nicht nur das neue Liquid-Glass-Design, sondern auch neue Funktionen. Eine dieser neuen Funktionen ist AutoMix.

AutoMix ist so konzipiert, dass es am Ende des laufenden Songs von einem Song zum nächsten übergeht. Dabei kommen Time-Stretching und Beat-Matching zum Einsatz, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Das Ganze soll wie ein DJ funktionieren. Songs werden so konzipiert, dass sie im „perfekten Moment“ übergehen, basierend auf einer Analyse der Tonart und des Tempos der Musik. AutoMix ersetzt Crossfade und kann beim Öffnen von „Apple Music“ nach dem Update auf „iOS 26“ aktiviert werden.

Zu den weiteren neuen Funktionen zählen Lyrics Translation und Lyrics Pronunciation. In Apple Music hilft Lyrics Translation Nutzern, den Liedtext ihrer Lieblingssongs zu verstehen. Mit Lyrics Pronunciation können alle mitsingen, egal welche Sprache sie sprechen.

Weiter geht es mit Apple Music Replay. Apple Music Replay ist innerhalb von Apple Music nicht neu. Allerdings ist Apple Music Replay jetzt eine vollständig native Funktion von iOS 26. Das bedeutet, dass ihr eure monatlichen und jährlichen Hörstatistiken direkt in der Apple Music-App und nicht in einer Popover-Webansicht einsehen könnt.

Apple Music Replay präsentiert die besten Songs und Künstler, die ihr jedes Jahr hört, komplett mit einem Highlight-Video. Apple Music Replay ist jedoch nicht nur zum Jahresende, sondern mehr oder weniger das ganze Jahr über verfügbar.