Mit iPadOS 26 bekommt das iPad Werkzeuge an die Hand, die es für produktives Arbeiten deutlich interessanter machen. Vor allem führt das Update ein flexibles Fenster-Management ein, das den Alltag mit dem Tablet merklich effizienter machen soll. Besonders spannend wird diese Neuerung im Hinblick auf ein Gerät, das bisher nur in der Gerüchteküche kursiert: ein iPad mit 18,8 Zoll Display.

Ein größeres iPad ist überfällig

Seit 2015 bietet Apple das iPad Pro mit maximal 12,9 Zoll an. Damals war das beeindruckend. Heute wirkt es fast klein, insbesondere im Vergleich mit einem 16 Zoll MacBook. Die Nachfrage nach einem größeren iPad ist da, und iPadOS 26 liefert jetzt auch die passende Software.

Aktuelle Gerüchte sprechen von einem faltbaren iPad mit einem beeindruckenden 18,8 Zoll Display, das frühestens 2026 erscheinen könnte. Ob es tatsächlich dann kommt oder doch erst 2028, ist laut Experten noch offen. Klar ist, dass ein solches Gerät wie gemacht für das Fenstersystem von iPadOS 26 wäre.

Das neue System erlaubt es, Apps frei zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern. Die App-Fenster lassen sich per Fingertipp minimieren, schließen oder als Kachel anordnen. Wer Fensterpositionen speichert, findet sie beim nächsten Öffnen genauso wieder vor. Zwar funktioniert das technisch sogar auf einem iPad mini, doch der Nutzen hält sich bei so wenig Platz in Grenzen. Hier kommt das große Display ins Spiel. Mit fast 19 Zoll lassen sich mehrere Apps gleichzeitig übersichtlich darstellen, ohne dass sie einander im Weg stehen. Was auf kleineren Bildschirmen schnell chaotisch wirkt, bekommt hier Raum zum Atmen.

iPadOS 26 zeigt also, was auf dem iPad möglich ist. Doch richtig zur Geltung kommt das alles erst auf einem Gerät mit ausreichend Bildschirmfläche. Ein faltbares iPad wäre der logische nächste Schritt in Apples Line-up. Bleibt zu hoffen, dass es nicht allzu lange dauert, bis es Wirklichkeit wird.