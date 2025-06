Apple hat ein Serviceprogramm für den Mac mini aufgelegt. Genau genommen, handelt es sich um den Mac mini (2023) mit M2-Chip. So hat das Unternehmen festgestellt, dass sich ein geringer Prozentsatz der Geräte nicht mehr einschalten lässt.

Apple startet Serviceprogramm für den Mac mini (2023)

Apple hat festgestellt, dass sich einige wenige Mac mini (2023) mit M3-Chip, die zwischen dem 16. Juni 2024 und 23. November 2024 hergestellt wurden, nicht mehr einschalten lassen.

Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, so prüft auf der zugehörigen Apple Support Webseite anhand der Seriennummer, on euer Gerät für das Serviceprogramm qualifiziert ist. Sollte dies der Fall sein, bietet Apple oder ein autorisierter Apple Service Provider kostenlosen Service.

Weiter heißt es, dass Apple unter Umständen die Reparatur nur in dem Land bzw. der Region anbietet, wo der Kauf ursprünglich getätigt wurde. Für in einem EWR-Mitgliedsstaat gekaufte Mac mini-Geräte ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten erhältlich.

Dieses Serviceprogramm ist für qualifizierte Mac mini-Modelle drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel gültig.