Apple hat auf der WWDC mit EnergyKit eine neue Entwickler-Schnittstelle vorgestellt, die den Stromverbrauch im Smart Home intelligenter steuern soll. In Apple Home eingebundene Geräte lassen sich so gezielter an aktuelle Strompreise ausrichten. Dabei lässt sich auch der Anteil von erneuerbaren Energien bestimmen. Die zugrunde liegende Idee ist, dass Haushalte nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger mit Energie umgehen können.

Fokus auf den US-Markt

EnergyKit soll in iOS 26 und iPadOS 26 zum Einsatz kommen, wird vorerst jedoch nur in den USA verfügbar sein. Dort bieten bereits einige Energieversorger Prognosen, die vorhersagen, wann Strom besonders günstig oder klimafreundlich erzeugt wird. EnergyKit kann auf diese Informationen zugreifen und nutzt sie als Grundlage für eine intelligentere Steuerung angeschlossener Geräte. Außerhalb der USA fehlen meist die technischen Voraussetzungen für solche Systeme, weshalb EnergyKit hier bislang nicht eingesetzt werden kann.

Apple Home kann schon länger in den USA den Stromverbrauch und aktuelle Stromtarife sowie die Verfügbarkeit von sauberer Energie anzeigen. Entwickler können nun auf der Basis von EnergyKit diese Daten nutzen und Anwendungen erstellen, die Nutzer bei einem bewussteren Umgang mit Energie unterstützen. Zum Start funktioniert das Ganze nur mit einer kleinen Auswahl an Geräten, etwa Thermostaten und Ladestationen für E-Autos. Eine Erweiterung auf weitere Gerätetypen ist aber sehr wahrscheinlich.

Strom sparen durch clevere Automatisierung

In der Praxis könnte EnergyKit dafür sorgen, dass bestimmte Geräte nur dann aktiv sind, wenn der Strom besonders günstig oder umweltfreundlich erzeugt wurde. So wäre es zum Beispiel möglich, das E-Auto vorzugsweise nachts oder bei hoher Solarstrom-Verfügbarkeit zu laden. Auch Heizungen oder Klimaanlagen könnten davon profitieren.

Was bisher vorwiegend nur spezialisierte Anbieter wie Anker SOLIX oder EcoFlow umsetzen, könnte Apple Home nun plattformübergreifend möglich machen. Damit entwickelt sich Apples Smart-Home-Umgebung zu einem vielversprechenden Werkzeug für nachhaltiges Energiemanagement im Alltag.