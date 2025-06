Mit iOS 26 modernisiert Apple das Erscheinungsbild von Safari auf dem iPhone. Im Mittelpunkt steht das neue „Liquid Glass“-Designkonzept. Es sorgt dafür, dass die Symbolleisten halbtransparent und leicht schwebend wirken. Beim Scrollen reagieren sie dynamisch, ziehen sich dezent zurück und geben mehr Raum für Inhalte. Dabei bietet Safari nun drei verschiedene Layouts für die Symbolleiste an.

Drei Layouts, drei Bedienstile

Mit den neuen Layouts „Compact“, „Bottom“ und „Top“ für die Symbolleiste verabschiedet sich Apple von den bisherigen Bezeichnungen „Tab Bar“ und „Single Tab“ aus iOS 15 und passt alle Varianten an das neue Designsystem an.

„Compact“ ist die neue Standard-Option. Die Adressleiste sitzt am unteren Bildschirmrand, leicht vom Rand abgehoben. Sie liegt zwischen dem Zurück-Button und dem Drei-Punkte-Menü. Beim Scrollen schrumpft die Leiste automatisch und kehrt beim Hochwischen in voller Größe zurück.

Das Layout „Bottom“ erinnert an die frühere Tab-Leiste. Die URL-Leiste ist ebenfalls unten, jedoch breiter und mit vollständigen Navigationselementen. Auch hier verkleinert sich die Leiste beim Scrollen und gleicht dann der „Compact“-Variante.

„Top“ ist die konservativste Wahl. Die Adressleiste befindet sich wie früher oben auf dem Display. Auch sie wirkt nun schwebend und zieht sich beim Scrollen zurück, um die Ansicht zu vergrößern.

Die drei Layouts können in den Einstellungen unter „Safari“ im Bereich „Tabs“ ausgewählt werden. Während die neuen Bedienstile bereits in der iOS 26 Beta vorhanden sind, fehlen sie bisher in den Beta-Versionen von macOS 26 und iPadOS 26. Ob Apple sie dort noch nachliefert, bleibt abzuwarten.