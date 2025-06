Mit iOS 26 bringt Apple einige große Neuerungen wie das „Liquid Glass“-Design und ein neues Energie-Management. Es gibt jedoch auch neue Funktionen, die nicht im Rampenlicht stehen, im Alltag aber für mehr Komfort sorgen. Die Verbesserungen betreffen zentrale Bereiche wie Passwörter, Systemupdates und den eSIM-Transfer zwischen iPhone und Android.

Passwort-Verlauf

Ein versehentlich überschriebenes Passwort kann schnell zum Problem werden. Ab iOS 26 schafft Apple hier Abhilfe: So zeigt die Passwörter-App nun die komplette Versionshistorie von geänderten Logins an.

Wer in der Passwörter-App die gespeicherten Login-Daten öffnet, sieht bei mehreren Passwort-Versionen den neuen Button „Verlauf anzeigen“. Damit lassen sich alle bisherigen Varianten inklusive Erstellungsdatum einsehen.

Reservierter Speicherplatz für Updates

Mit iOS 26 führt Apple eine Funktion ein, die automatisch Speicherplatz für anstehende Updates reserviert. Ziel ist es, sicherzustellen, dass automatische Aktualisierungen auch bei knappem Speicher reibungslos durchgeführt werden können.

iOS hat in gewissem Rahmen auch früher bereits temporär Speicherplatz für Systemupdates verwaltet, insbesondere kurz vor oder während eines Updates. Neu in iOS 26 ist laut Apple jedoch, dass das System künftig vorausschauend Speicherplatz reserviert. Allerdings bedeutet diese Reservierung zugleich, dass dem Nutzer dauerhaft etwas weniger Speicher zur freien Verfügung steht. Wie genau das System den Platz verwaltet, bleibt bislang offen. Klar ist aber, dass Apple damit eher die Stabilität des Update-Prozesses als die maximale Speicherfreiheit in den Vordergrund rückt.

eSIM-Wechsel zwischen iPhone und Android

Bislang war der Umstieg von iPhone auf Android beim Thema eSIM oft umständlich und nur mithilfe des Mobilfunkanbieters möglich. iOS 26 bringt jetzt neue Optionen, um eSIMs direkt zwischen den beiden Plattformen zu übertragen.

In den Einstellungen der iOS 26 Beta taucht bei manchen Nutzern bereits die Möglichkeit „Auf Android übertragen“ auf. Umgekehrt lässt sich beim Hinzufügen einer eSIM die Option „Von Android übertragen“ nutzen. Dabei wird ein QR-Code erzeugt, der mit dem Android-Gerät gescannt werden kann und den Transfer startet.