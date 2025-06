iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max werden in rund drei Monaten angekündigt und zeitnah auf den Markt gebracht. In den letzten Monaten rankten sich bereits zahlreiche Gerüchte zu den neuen Pro-Modellen, so dass wir langsam aber sicher ein Gefühl dafür bekommen, wohin die Reise geht.

iPhone 17 Pro: Diese 12 neuen Funktionen sollen an Bord sein

Die Kollegen von Macrumors haben sich die Mühe gemacht, die Gerüchte rund um das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Mac zusammenzufassen. Folgende 12 neue Funktionen sollen die kommenden Pro-Modelle erhalten: