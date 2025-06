Apple hat die Liste seiner Vintage-Produkte aktualisiert und ein weiteres iPhone Modell aufgenommen. Dieses Mal hat Apple das iPhone XS auf die Liste gesetzt und somit im übertragenen Sinne in Rente geschickt.

Apple deklariert iPhone XS als „vintage“

Apple bietet verhältnismäßig lange Support für seine Hardware an. Allerdings ist irgendwann für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, an dem es ausgemustert und in Rente geschickt wird.

Produkte gelten laut Apple als Vintage, wenn das Unternehmen den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt hat. Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider bieten möglicherweise weiterhin Reparaturen für Vintage-Geräte an, sofern Ersatzteile verfügbar sind.

Apple brachte das iPhone XS im September 2018 auf den Markt und stellte den Verkauf ein Jahr später wieder ein. Nichtsdestotrotz war das Gerät bei ausgewählten Händlern weiterhin erhältlich. Das größere iPhone XS Mac wurde bereits im November 2024 als „Vintage“ deklariert.

Alles in allem war das iPhone XS gegenüber dem iPhone X ein kleines Upgrade. Zu den Verbesserungen zählten ein schnellerer A12 Bionic-Chip, verbesserte Kameras und Dual-SIM-Unterstützung, während das iPhone XS Max ein größeres 6,5-Zoll-Display bot.