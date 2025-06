Ende dieses Monats startet der Apple Original Film „F1 – Der Film“ weltweit in den Kinos. Apple TV+ macht da weiter, wo es in den letzten Wochen aufgehört hat. Der Video-Streaming-Dienst rührt kräftig die Werbetrommel für den „Film des Jahres“.

Überraschungsauftritt von „F1 – Der Film“-Star Brad Pitt und Apple-CEO Tim Cook im Apple Store Fifth Avenue

Nachdem wir in den letzten Monate bereits mehrere Teaser zu „F1 – Der Film“ erlebt haben und Apple die die WWDC25-Keynote in der vergangenen Woche genutzt hat, um den Actionfilm mehrfach zu thematisieren, geht nun die Werbetour weiter.

Gestern kamen die Fans im Apple Store Fifth Avenue in den Genuss eines aufregenden Nachmittags mit einem überraschenden Star-Trek: Brad Pitt. Der Film kommt am 26. Juni bei uns in Deutschland in die Kinos. Vor ausverkauftem Haus im Apple Flagship Store in New York City hieß Apple-CEO Tim Cook den Schauspieler willkommen. Pitt begrüßte die begeisterten Fans, indem er sagte, wie „aufgeregt“ er sei, dass das Publikum „F1 – Der Film“ sehen könne, da es der „mitreißendste Rennsportfilm aller Zeiten“ sei.

Cook betonte, dass jeder den Film sehen müsse, und hob gleichzeitig die im Film verwendete Kameratechnologie des Apple iPhone hervor und bekräftigte, dass es Apple wichtig war, dem Sport treu zu bleiben und dieses intensive Gefühl, im Auto zu sitzen, wirklich einzufangen. Zum Abschluss des Events wurde noch ein Trailer zum Film gezeigt.

Um was geht es in dem Film? Apple schreibt

Sonny Hayes (Pitt), der als „der Größte, der es nie gab“ bezeichnet wurde, war das vielversprechendste Phänomen der FORMEL 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke seine Karriere beinahe beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Mietrennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines krisengeschüttelten FORMEL 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die FORMEL 1 zurückzukommen, um in einer letzten Chance das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Rookie des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der FORMEL 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Einen Premierentermin, wann „F1 – Der Film“ auf Apple TV+ starten wird, ist noch nicht bekannt. Vergangene Woche hatte Apple einen haptischen Filmtrailer veröffentlicht.