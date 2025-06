Jackery – beliebter Hersteller von Balkonkraftwerke, Powerstationen, Solargeneratoren und mehr – hat die neue 3kWh Powerstation „Jackery Explorer 3000 v2“ angekündigt. Diese bietet mehr Leistung, eine intelligente Steuerung und zum Marktstart warten spannende Early-Bird-Rabatte und Geschenke auf euch.

Jackery Explorer 3000 v2 ist da

Nachdem wir zuletzt Jackery Explorer 1000 v2 getestet haben, hat der Hersteller nun mit dem Explorer 3000 v2 ein neues Flaggschiff-Modell angekündigt. Der Explorer 3000 v2 überzeugt als leichtestes Modell seiner Klasse mit mehr Leistung und neuen intelligenten Funktionen bei reduzierter Größe. Die Powerstation bietet eine Kapazität von 3.072 Wh und eine Ausgangsleistung von 3.600 W. Damit ist sie wohl in den eignen vier Wänden als Notstromlösung, beim Camping, auf Baustellen oder wo auch immer geeignet.

Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet die zweite Generation 20 Prozent mehr Ausgangsleistung, eine nochmals schnellere Ladezeit sowie ein um 35 Prozent kompakteres Gehäuse. 27Kg bringt Jackery Explorer 3000 v2 auf die Waage.

Die neue Powerstation verfügt über acht Ausgänge – darunter drei AC-Steckdosen, zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports sowie ein 12-Volt-Kfz-Anschluss. So könnt ihr mehrere Geräte gleichzeitig betreiben. Der Hersteller setzt auf einen LiFePO4-Akku mit über 4.000 Ladezyklen, der eine Lebensdauer von über zehn Jahren bietet. Darüber hinaus schützt die ChargeShield 2.0-Technologie den Akku durch ein umfassendes Sicherheitskonzept mit bis zu 40 Schutzmechanismen inklusive permanenter Überwachung auf Übertemperatur, Überladung, Überstrom etc. sowie KI-gesteuerter Ladealgorithmen zur möglichst akkuschonenden Ladung.

Über die Steckdose kann die Powerstation in nur 1,8 Stunden aufgeladen werden, hybrid bei gleichzeitiger Nutzung eines SolarSaga Solarpanels könnt ihr Explorer 3000 v2 in nur 1 Stunde und 40 Minuten aufladen. Die bidirektionale Lademöglichkeit bietet euch die Möglichkeit, das neue Modell auf Wunsch per App planbar zu Zeiten von Niedrigtarifen aufzuladen.

Early-Bird-Rabatt und Geschenke

Hackery Explorer 3000 v2 ist ab sofort verfügbar. Jackerys stärkste Powerstation ist bis zum 30. Juni im Onlineshop zum Early-Bird-Preis von nur 1.999 Euro – statt 2.499 Euro UVP – erhältlich. Wer gleich nachhaltigen Solarstrom tanken möchte, greift zum Solargenerator bestehend aus 3000 v2 Powerstation und mobilem SolarSaga 200 Watt Panel für 2.299 Euro statt 2.949 Euro. Zusätzlich erhalten Käuferinnen und Käufer in diesem Zeitraum ein Geschenkset aus Autoladekabel und Transporttasche im Wert von 154,90 Euro gratis dazu.