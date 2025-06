Soundcore – die Anker Audiomarke – präsentiert mit den Soundcore Sleep A30 die dritte Genration seiner beliebten Schlaf-Kopfhörer. Das neue Modell kann ab sofort kann ab sofort als Super Early-Bird-Angebot mit 39 Prozent bzw., 90 Dollar Rabatt auf den Einführungspreis von 229 Dollar bestellt werden. Ihr zahlt somit nur 139 Dollar.

Anker hat seine Soundcore Sleep A30 punktuell verbessert. Das neue Modell bietet neben einem schlankeren, noch komfortableren Design eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (Smart ANC) sowie eine intelligente Erkennungstechnologie gegen Schnarchen.

Der Hersteller schreibt

Die Sleep A30 setzen auf aktive Geräuschunterdrückung mit bis zu 30 Dezibel Dämpfung. Neu ist dabei die adaptive Schnarchmaskierung: Das Ladecase erkennt nächtliches Schnarchen in Echtzeit und sendet entsprechende Steuerbefehle an die Ohrhörer. Diese erzeugen daraufhin gezielte Maskierungsgeräusche – individuell angepasst auf Frequenz, Lautstärke und Muster des Schnarchens. So verschwinden nächtliche Störfaktoren, bevor sie überhaupt bewusst wahrgenommen werden.