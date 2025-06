WhatsApp führt im Status Werbung ein. Der Messenger formuliert es etwas dezenter rund spricht dezenter von „Finde auf WhatsApp mehr Kanäle und Unternehmen, die zu dir passen“.

WhatsApp führt Werbung im Status ein

WhatsApp hat heute bekannt gegebenen, dass das Unternehmen and sofort einige neue Funktionen für das Aktuelles-Tab einführt, in dem Kanäle und Statusmeldungen angezeigt werden. So hat WhatsApp in den letzten zwei Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, dass ihr in diesem Tab Neues entdecken könnt. Aktuell wird der WhatsApp-Status täglich von 1,5 Milliarden Menschen verwendet.

WhatsApp bietet ab sofort drei neue Möglichkeiten, um Admins, Organisationen und Unternehmen dabei unterstützen, auf WhatsApp zu wachsen.

Kanalabos : Du kannst deinen Lieblingskanal unterstützen, indem du exklusive Inhalte gegen eine monatliche Gebühr abonnierst.

: Du kannst deinen Lieblingskanal unterstützen, indem du exklusive Inhalte gegen eine monatliche Gebühr abonnierst. Beworbene Kanäle : Wir helfen dir, neue und für dich interessante Kanäle zu entdecken. Zum ersten Mal haben Admins hiermit die Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihres Kanals zu erhöhen.

: Wir helfen dir, neue und für dich interessante Kanäle zu entdecken. Zum ersten Mal haben Admins hiermit die Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihres Kanals zu erhöhen. Anzeigen im Status: Finde neue Unternehmen und tausche ganz einfach mit ihnen Nachrichten über Produkte oder Dienstleistungen aus, die sie in ihrem Status bewerben werden.

Diese neuen Funktionen werden nur im Aktuelles-Tab angezeigt, getrennt von euren persönlichen Chats. Wenn ihr WhatsApp also nur für persönliche Unterhaltungen mit Freunden und Familie verwendet, bleibt alles für euch beim Alten.